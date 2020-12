"Sabemos que causó decepción": el video de disculpas de Los Pumas tras el homenaje a Maradona

La previa del enfrentamiento entre el seleccionado argentino de rugby y los All Blacks neozelandeses el pasado sábado en el marco del torneo internacional Tres Naciones fue escenario de un momento que levantó la polémica por su relación con el fallecimiento de Diego Maradona. A días del deceso del ídolo futbolístico mundial, casi no hubo figura del deporte o el espectáculo que no rindiera homenaje al ex capitán y técnico de la selección argentina de fútbol.

En ese contexto, Los Pumas fueron puestos en el ojo de las críticas por haber reducido la conmemoración a usar una simple cinta negra en su brazo en señal de luto. Para colmo, y en contrapartida, sus rivales de Nueva Zelanda mostraron sus respetos hacia Maradona y Argentina ofreciendo una camiseta negra con el 10 y el nombre del ídolo en la espalda, previo a performar el temible y famoso "haka", que antecede a cada partido que disputan.

Tras haber recibido diversas críticas por considerar el gesto de la cinta "insuficiente", los jugadores decidieron organizar un pedido de disculpas para aclarar la situación y hablar de su reconocimiento a la figura del mejor jugador de fútbol de la historia. En palabras del capitán del equipo, Pablo Matera, este fue el discurso del equipo.