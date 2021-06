Los Pumas ´7, junto al mendocino Isgro, se consagraron campeones en Los Ángeles

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas ‘7, se adjudicó este domingo 27 de junio el título del certamen disputado en Los Ángeles, cuando todavía le resta disputar un partido en el Quest for Gold Seven.

La buena noticia llegó luego de que el equipo albiceleste, dirigido por el técnico Santiago Gómez Cora, consumara la conquista del torneo, al derrotar ampliamente a su par de Corea del Sur, por 55-0.

Los tries del elenco argentino, que ganó los cinco encuentros que protagonizó, fueron conseguidos por: Luciano González (2), Germán Schulz, Rodrigo Isgro, Marcos Moneta y Felipe Del Mestre (3), quien también aportó cinco conversiones, según consignó el sitio de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

En el final del partido, la última palabra la tuvieron con un lindo try del mendocino Isgro tras un ataque que comenzó con una pelota recuperada a pocos metros del ingoal argentino, y se llevaron el triunfo.

Previamente, Los Pumas ‘7 habían doblegado al combinado de Estados Unidos por 31-19, con apoyos de pelota en el ingoal contribuidos por Isgro, Santiago Alvarez Fourcade, Lucio Cinti, Moneta y Luciano González.

Por su parte, en la jornada del viernes, el equipo argentino había superado a Gran Bretaña (21-19), Corea del Sur (49-0) y Estados Unidos (19-12) y sumó victorias en cinco de los seis partidos, ya que solo perdió ante Gran Bretaña.

Fuente: Télam