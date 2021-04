Los protagonistas de la última fiesta en el Gambarte

El 18 de junio de 2005, El conjunto dirigido por aquel entonces por Juan Manuel Llop, igualaba 0 a 0 ante Tiro Federal, último partido del Clausura. De ahí en adelante, Godoy Cruz haría siempre de local en el Malvinas Argentinas, conseguiría el Apertura de dicho año y luego ascendería en 2006, para coquetear por primera vez con los grandes del fútbol argentino. Sin embargo, el hincha nunca se olvidaría del barrio, de la esencia del club, y espera con ansias la vuelta a casa de este domingo a las 11 hs ante Arsenal.

Diego Pozo; Leopoldo De La Vega, Leonardo Gómez, Marcos Barrera, Darío Salomón; Enzo Pérez, Daniel Garipe, Federico Díaz, Enzo Cappa; Marcelo Rivero y Daniel Giménez, fueron los 11 titulares en aquella tarde mendocina, que significaría la última fiesta del equipo principal de Godoy Cruz. El programa Estación Godoy Cruz de CNN Radio Mendoza, buscó a varios de aquellos protagonistas, que expresaron sus sentimientos.

Entre ellos, se encuentra el zaguero Marcos Barrera, quien remarcó: “Me genera mucha emoción, es nuestra casa, la casa del hincha. Ellos sobre todo, hicieron un gran esfuerzo. Es especial volver y en Primera, porque los últimos partidos los jugamos nosotros en la B. Hay muchos hinchas de nuevas generaciones que nunca lo vieron al Tomba en el Gambarte. También es emocionante para nuestros padres y abuelos, con los cuales fuimos de chico a la cancha”.

Leopoldo Hormiga de La Vega, también tuvo palabras sobre lo que sucederá este domingo: “Estamos todos felices de volver a casa. Pasé los mejores momentos de mi carrera, tengo los más lindos recuerdos, como jugador y como hincha. En esa época, era un sueño jugar en el Gambarte y vestir la camiseta de Godoy Cruz. Fue la cancha que más disfruté y una de las más lindas de Mendoza. Ojalá se pueda seguir por mucho tiempo más.

Otro defensor que dejó su huella, fue Darío Cato Salomón, quien expresó: “Se viven días de mucha ansiedad. Es increíble lo que ha hecho el hincha, colaborando, pintando, poniendo su granito de arena. Creo que será un respaldo anímico para el plantel, que buscará de una vez por todas conseguir sus objetivos”.

En lo que respecta al Puma Daniel Garipe, contó una linda anécdota: “Cuando me enteré de que estaba la chance de volver al Gambarte, se me vinieron muchos recuerdos a la cabeza. De haber jugado como visitante y de haber sido local. Con Argentinos Juniors, recuerdo que fuimos visitantes en el Gambarte en un duelo de promoción. Y recuerdo que con mis compañeros hablábamos de cómo estaba la cancha de repleta y cómo alentaba la gente a su equipo. Después el fútbol me dio la oportunidad de jugar en el Tomba, con Pedro Troglio y el Chocho Llop como entrenadores. Cualquier jugador cuando está de local, siente un extra y saca ventaja”.

Finalmente, el entrenador Bodeguero que al siguiente torneo le daría el título de campeón, el Chocho Llop, comentó: “Quiero felicitar al club por esta vuelta. Va a tener mucho sentido de pertenencia. A mí me tocó dirigir y entrenar en ese estadio. Seguramente le va a ir muy bien a Godoy Cruz”.

La cancha está impecable y son muchos los responsables. Hinchas que dejaron de lado sus obligaciones para dar una mano en este momento histórico y que ahora la conocerá todo el país a través de la TV, en el juego entre el Tomba y Arsenal que será este domingo desde las 11 hs.