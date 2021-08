Locura en París ante la inminente llegada de Lio Messi al PSG

El mundo de fútbol se vio convulsionado por la partida de Lionel Messi del Barcelona. Las imágenes del ídolo argentino llorando en la conferencia de prensa recorrieron el planeta. Si bien él informó que todavía no tenía nada acordado, en París lo esperan para realizarse la revisión médica que le posibilite su llegada el PSG.

Desde Media Parisien informan que ya está todo listo para recibir a Messi en el Parque de los Príncipes. Los fanáticos están repartidos entre el aeropuerto y muchos se acercaron hasta la Torre Eiffel.

El contrato de Messi que se está cerrando sería por dos años y un total de aproximadamente 120 millones de euros netos, con varios asteriscos extras habituales por objetivos, teniendo en cuenta que Leo llega con el pase libre y que el PSG no le paga a un club vendedor.

El PSG debería buscar encuadrar, de alguna forma, los costos de la llegada de Messi en el Fair Play financiero, más después de haber traído a figuras costosas como Donnarumma, Sergio Ramos. Wijnaldum y Hakimi. Justamente Messi no pudo seguir en el Barcelona por un problema de ese tipo.

Mientras tanto, horas después de la conferencia de prensa del rosarino, nadie quiere perder tiempo en el Camp Nou, por lo cual, aunque resulte increíble, en el estadio de Barcelona trabajan para retirar toda la cartelería en la que aparece la figura de Lionel Messi.

Despedida de Lio del Barcelona

La máxima leyenda del club catalán aseguró que "estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona", un deseo que compartía junto a su familia, pero lamentó que no se haya podido concretar "por un tema de Liga".

"Me pasan muchas cosas por la cabeza y estoy bloqueado. Todavía no caigo en la realidad de dejar este club y cambiar mi vida por completo. Llevo 16 años en el primer equipo. Para mí siempre era lo mismo y ahora es empezar de cero", sostuvo entre lágrimas.

Messi afirmó en este sentido que dio todo por Barcelona "desde el primer hasta el último día", agradeció a sus ex y actuales compañeros y también a los hinchas, de los que hubiera querido despedirse "de otra manera".

Uno de los mejores futbolistas en el mundo explicó que su salida del equipo blaugrana fue motivos económicos relativos al club, que atraviesa una crisis financiera por las deudas contraídas en el pasado. "El club tiene una deuda muy grande, no quiere endeudarse más. Es un caso imposible", sentenció.

Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Es mentira que me pidieron bajar un 30% más", añadió.

Lio dejó la puerta abierta para retornar al club en un futuro, "me voy, pero no es un adiós, solo un hasta luego", cerró.

Messi ganó como jugador del Barça siete Copas del Rey, 10 Ligas, cuatro Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubs, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España.

Se va el mejor futbolista de la historia del Barcelona y el jugador que tiene los principales récords de la entidad, como el de goles marcados (678), partidos jugados (778) y títulos conseguidos (35).