Lobo multado: Gimnasia inició su aniversario con fuegos artificiales

En el primer minuto de este lunes, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, uno de los clubes más importantes de la provincia, comenzó a celebrar su aniversario número 113. Sin embargo, la noticia fue la multa que recayó en la institución debido al uso de fuegos artificiales.

Desde la capital provincial, resaltaron que " el uso de esta clase de artefactos se encuentra prohibido por el Código de Convivencia de la Ciudad de Mendoza", además de que "la institución deportiva también fue sancionada por cortar la calle".

"Seguidores de Gimnasia y Esgrima realizaron una vigilia este domingo por la madrugada con el objetivo de celebrar el aniversario del club. En el marco de estos festejos, se interrumpió el tránsito en las inmediaciones del club. Asimismo, se utilizó pirotecnia, uso penalizado por el artículo 14 del Código de Convivencia (Ordenanza 3877/14)", reza el comunicado.

En lo que respecta al monto que deberá abonar la institución Mensana, dicho comunicado destaca: "Agentes de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se hicieron presentes en el festejo para aplicar las sanciones correspondientes. Tras evaluar lo sucedido, la comuna resolvió labrarle un acta al club. Según consta en la multa, Gimnasia y Esgrima deberá abonar $80.000".

Claramente, no fue la mejor manera de arrancar una fecha tan especial. Desde el club, no se expresaron por este hecho en particular, sino que hicieron hincapié al cumpleaños número 113. Además, muchos clubes a nivel provincial y nacional, aprovecharon para saludar al Lobo.