Lo dijo Pepe Sánchez: "Pensé que me hacían una joda"

El ex basquetbolista Juan Ignacio Sánchez, campeón olímpico con Argentina en Atenas 2004, recordó este miércoles cuando le tocó marcar Michael Jordan en la NBA y pensó que el entrenador le hacía "una joda".

"Estoy entrando, yendo a pedir el cambio a la mesa de control y me dice: "Defendé a Mike". Ahora ponete un segundo en mi mundo. Nací en Bahía Blanca con un póster de Jordan en la pieza y entonces me doy vuelta, lo miro y me río como diciendo que me estás haciendo una joda. Y el flaco me mira con una cara de orto y me comenta que defienda a Mike", relató Sánchez en una entrevista por Instagram con el periodista Pablo Giralt.

Por entonces, el director técnico, Rick Carlisle, lo mandó al campo en el juego entre Detroit Pistons, equipo en el que jugaba el bahiense, y Washington Wizards, donde Jordan pasó los últimos años, y lo defendió unos minutos.

El encuentro terminó en victoria de los Pistons por 90 a 80 como local el 14 de marzo del 2003 y Sánchez fue el único argentino que enfrentó a Jordan en la NBA.

"Entré a la cancha y lo tenía al tipo al lado. Miraba la pelota, lo miraba a él y después miraba la pelota de nuevo. Hicimos dos o tres ataques, él la recibió, la devolvió, no me atacó y después lo cambiaron. Al rato me cambiaron a mí", cerró la breve anécdota.