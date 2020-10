Lo afirmó Chiapetta: "No creo que haya competencias este año en Mendoza"

Desde el Gobierno de Mendoza se realizaron anuncios para colaborar con la situación de los clubes de Mendoza. En las instalaciones de la cartera de Deportes, el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema; el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, y la diputada provincial, Daniela García, presentaron el detalle de los beneficios. De este modo, la bonificación en la tarifa eléctrica que ya poseían los clubes en un 30%, se incrementará al 50% durante lo que queda de este año y a lo largo del 2021.

Quienes deseen acceder a este beneficio pueden ingresar a la página web de la Subsecretaría de Deportes, en la sección “Trámites” y descargar el formulario de solicitud de reducción de la tarifa eléctrica.

En este sentido, el subsecretario Federico Chiapetta explicó: “El trámite es el básico. El club debe estar registrado en la Subsecretaría de Deportes, como lo establece la ley, y tener el NIC, que es el medidor del servicio eléctrico, a nombre de la institución. Actualmente hay más de 60 clubes que cuentan con este beneficio y aspiramos a que sean más. Estimamos que más de 100 clubes podrán acceder al descuento y queremos llegar a cada rincón de la provincia, a los clubes más alejados”.

El funcionario agregó que “hoy el club se ha transformado en un ámbito que reemplaza, desde algún punto de vista, a la escuela en el proceso de sociabilización. Es un lugar donde los chicos, jóvenes y adultos se encuentran”.

Chiapetta aseguró que “en esta situación particular, esta medida es muy importante. Los clubes hoy están sobreviviendo con mucho esfuerzo. La verdad que la crisis los ha llevado a correr el riesgo de cerrar, sobre todo los clubes barriales. Todos tienen dificultad, pero es muy importante achicar estos costos fijos y que puedan pagar el servicio, ya que de lo contrario se corta. Entendemos que la problemática es más grande pero junto a Natalio Mema y Daniela García, estamos trabajando en equipo para llevar soluciones parciales. Esto es un gran esfuerzo del parte del área de Servicios Públicos y esperamos que los clubes puedan sobrevivir”.

En el programa Enfoques, por CNN Radio Mendoza, Chiapetta habló de este tema y también tocó algunos otros, entre los que se destaca su posición sobre el regreso de las competencia en nuestro deporte.

"Yo creo que está difícil. Ojalá se revierta, pero los pronósticos no son buenos para este año, debemos ser honestos. Uno va armando planes con respecto a como se mueve esto y el plan A es arrancar el año que viene, ojalá lo podamos adelantar, pero no lo veo probable. Todos mantenemos las mismas esperanzas de que esto se revierta de manera repentina, pero siendo responsables y claros hay que planificar para el año que viene. No creo honestamente que podamos comenzar con las competencias este año en nuestra provincia", afirmó.