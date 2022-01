Liga Profesional 2022: zonas, fechas y partidos importantes

Este martes se realizó el sorteo para definir las zonas y fechas de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino, el torneo de Primera División que se disputará de manera anticipada por ser el año de la Copa Mundial de Qatar 2022. Serán 28 equipos divididos en dos grupos que se enfrentarán, a partir del 13 de febrero, en una primera fase que arrojará a los cuatro mejores de cada uno, los cuales clasificarán a una ronda eliminatoria de cuartos de final.

A los 13 partidos de esa clasificación se sumará una fecha interzonal en la que se emparejarán la mayoría de los clásicos entre los equipos con rivalidades históricas.

La distribución de los equipos quedó dividida en las zonas A y B, de la siguiente manera:

Zona A: Talleres, San Lorenzo, Defensa, Sarmiento, Banfield, Argentinos, Gimnasia, Racing, Unión, Atlético Tucumán, River, Newell's, Patronato, Platense.

Zona B: Godoy Cruz, Huracán, Arsenal, Barracas Central, Lanús, Vélez, Estudiantes, Independiente, Colón, Central, Boca, Central Córdoba, Aldosivi, Tigre.

Dos superclásicos en una semana

Además de la composición de cada grupo de equipos que disputarán la primera ronda de la Copa de la Liga Profesional, se definió cómo y cuándo serán la primera fecha y la séptima, en la que se cruzarán los clubes en un día de clásicos.

Lo particular de esta edición será que, de acuerdo al calendario estipulado para este torneo y para la final de la Supercopa Argentina 2021, River y Boca se enfrentarán dos veces en la misma semana: el 16 de marzo por la final y el 20 para la fecha interzonal.

Fechas inicial e interzonal de la Copa de la Liga Profesional 2022

Fecha 1 (13/2)

Zona A: Banfield vs. San Lorenzo, Racing vs Gimnasia, Newell's vs. Defensa, Patronato vs. Argentinos, Unión vs. River, Platense vs. Talleres y Sarmiento vs. A. Tucumán.

Zona B: Huracán vs. Lanús, Estudiantes vs. Independiente, Arsenal vs. Central, Vélez vs. Aldosivi, Boca vs. Colón, Godoy Cruz vs. Tigre, Central Córdoba vs. Barracas Central.

Fecha 7 (20/3)

River vs. Boca, San Lorenzo vs. Huracán, Gimnasia vs. Estudiantes, Defensa vs. Arsenal, Argentinos vs. Vélez, Talleres vs. Godoy Cruz, Atlético Tucumán vs. Central Córdoba, Lanús vs. Banfield, Independiente vs. Racing, Central vs. Newell's, Aldosivi vs. Patronato, Colón vs. Unión, Tigre vs. Platense, Barracas vs. Sarmiento.