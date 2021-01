Leopoldo Jacinto Luque en terapia intensiva tras su cuadro de Covid-19

El ex futbolista y campeón del mundo en 1978, Leopoldo Jacinto Luque (71), fue internado en terapia intensiva de la Clínica de Cuyo, luego de que presentara algunas complicaciones en el cuadro de Covid-19 que atraviesa desde las horas posteriores a la Navidad. Nacido en Santa Fe, Luque está radicado en Mendoza desde hace ya casi tres décadas; y tuvo que ser derivado al sector de cuidados intensivos del efector de salud ubicado en el centro de la Ciudad de Mendoza en las últimas horas.

Aunque durante los primeros días no evidenció complicaciones, recientemente -y ya cursando el día 10 de la enfermedad- presentó algunas complicaciones y una saturación de oxígeno por demás baja; por lo que los profesionales médicos dispusieron que quedara en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) dada su situación.

El exjugador de Unión y de River, entre otros equipos, es paciente de riesgo por una obstrucción pulmonar. El hisopado se lo realizaron el 29 de diciembre cuando se presentó acompañado por su mujer y su hija para someterse al test. “Estoy bien, controlado con medicamentos por la obstrucción que tengo, pero no presento ningún síntoma. Deberé pasar diez días en mi casa aislado y lo que más me molesta es que no podré nadar en la pileta que tengo en el patio”, había bromeado en aquel entonces.

Luque nacido en Santa Fe, desde hace 28 años está radicado en Mendoza. Además de los mencionados, jugó en Rosario Central, Racing y Chacarita. En la provincia cuyana también tuvo sus últimas experiencias como DT: Independiente Rivadavia en el 2003 y Argentino de Mendoza en el 2013.