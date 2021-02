Leonel González: “No jugamos como contra Aldosivi”

El Tomba no tuvo un buen debut como local en el Malvinas Argentinas. Luego de la victoria en Mar Del Plata ante Aldosivi (2 a 1) por momentos mostrando buen juego y un notable cambio de actitud, ante Estudiantes de La Plata Godoy Cruz volvió a dar un paso hacia atrás.

Leonel González, uno de los zagueros centrales del Expreso, le dijo a CNN Radio Mendoza al término del encuentro: “Creo que no jugamos como contra Aldosivi, en aquella oportunidad tuvimos mucha intensidad y buen juego. Me parece que con Estudiantes desde el primer minuto no le encontramos la vuelta al partido y en el segundo tiempo sufrimos los goles por errores nuestros”.

Además opinó que “el resultado fue justo. No sé si hubo tanto merecimiento del lado de Estudiantes pero nosotros cometimos dos errores que los terminamos pagando caro”.

Por último, el hombre que llevó la cinta de capitán ante la ausencia de Damián Pérez, auguró: “Somos un equipo que todavía se está armando, han llegado varios refuerzos que por falta de autorizaciones no pudieron jugar, pero yo creo que la próxima semana y con el correr de los partidos, se verá a un Godoy Cruz que va a dar pelea”.



Los dirigidos por Sebastián Méndez ya tienen día, horario y rival confirmado para la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional: tendrá que visitar a Rosario Central el próximo lunes 1 de marzo desde las 21:30 hs. El Canalla, dirigido por el Kily González, viene de caer 3 a 0 ante River en el Monumental.