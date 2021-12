Leonel González: "Hicimos todos los méritos para pasar a la final"

Pasan las horas y en Godoy Cruz sigue el ánimo por el piso, luego de la derrota, para muchos injusta, en la semifinal ante Talleres de Córdoba el pasado miércoles en el Juan Gilberto Funes de San Luis. Entre los pocos que quisieron hablar, una vez consumada la eliminación, estuvo el defensor central Leonel González.

"Estamos muy dolidos, hicimos todos los méritos para pasar a la final, creo que fuimos superiores a Talleres en todo momento. Pero bueno, esto es fútbol, no se nos dio y hay que levantar la cabeza porque dejamos todo", resaltó el zaguero una vez terminado el partido.

Y agregó: "Ellos (Talleres) salieron con todo en el primer tiempo y tuvieron algunas pelotas paradas a favor, pero no mucho más. Luego fue todo de nosotros, manejamos la pelota y tuvimos las situaciones más claras. Por eso creo que es injusto que hayamos quedado afuera".

Sobre la jugada de penal, que le dio la victoria al conjunto cordobés, González fue contundente: "Son circunstancias del partido, me parece que Bruno (Leyes) no quiere tocar la pelota con la mano y que ni siquiera se da cuenta. Entiendo que son decisiones que el árbitro tiene que tomar en décimas de segundo y que no puede cambiar".

Y continuó con el arbitraje: "En ningún momento apuró a los futbolistas de Talleres que hicieron mucho tiempo. Y después hubo muchas divididas que cobró para ellos. Pero trato de no hablar y opinar mucho de los árbitros".

Finalmente, el ex Estudiantes de Buenos Aires, sentenció: "Estamos orgullosos por la forma, obviamente no queríamos perder, pero si te toca quedar eliminado de un torneo, es mejor así, superando al rival y perdiendo por un penal discutible. Párrafo aparte para la gente que nos alentó en todo momento y nos aplaudió cuando terminó el partido. Ahora hay que levantar cabeza que nos quedan dos finales por el campeonato".

Justamente, Godoy Cruz ya empieza a trabajar pensando en sus últimos dos partidos del año. El primero de ellos, será este sábado a las 19:15 en el Malvinas Argentinas ante Platense, mientras que el fin de semana siguiente (día y horario a confirmar), el Tomba visitará a Racing en Avellaneda.