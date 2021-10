Tras competir en la elite del tenis mundial durante mucho tiempo, Leonardo Mayer a los 34 años decidió ponerle punto final a su carrera. El correntino deja el deporte blanco, luego de haber conquistado 3 títulos a nivel ATP (uno de ellos en dobles) y habiendo llegado a su punto más alto al lograr la Copa Davis, en el 2016.

Además de esto, cabe mencionar que el Yacaré, supo ser el número 21 del ranking, allá por junio de 2015. Otros de los números que reflejan lo que fue su carrera, son los 179 partidos ganados y los 196 perdidos en la modalidad de singles.

"Hola… Quiero anunciar que me retiro del tenis profesional. El tenis me dio muchas alegrías y es parte de mi vida desde muy chiquito. Siento que ya es hora de cerrar este capítulo maravilloso como jugador" dijo el protagonista de esta historia.

Esta decisión está tomada con todo el apoyo de mi familia y de las personas que siempre me acompañaron para que yo pudiera lograr mis objetivos. Quiero agradecer a cada una de esas personas que siempre me levantaron cuando pasé momentos malos en mi carrera, que siempre estuvieron cuando no salían las cosas y que lucharon para lograr cada objetivo conmigo.

Tuve momentos inolvidables gracias al tenis, como participar de todos los torneos, ganar alguno, competir contra los mejores, ser parte del equipo argentino de Copa Davis y ganarla.

Gracias a mi esposa Milagros que fue parte de todos los momentos vividos y apoyo fundamental, tenemos tres hijos hermosos que son los mejores trofeos... Muchas gracias y seguiré muy metido en el tenis… Hasta siempre", reza el comunicado en redes sociales.