LeBron: "Este título es uno de los mayores logros de mi carrera"

El astro del básquetbol estadounidense LeBron James destacó que el anillo de la NBA obtenido anoche con Los Ángeles Lakers representa "uno de los mayores logros" de su carrera por la dificultad de las condiciones para competir a causa de la pandemia de coronavirus.



James evitó comparaciones con sus títulos anteriores, dos con Miami Heat (2012 y 2013) y uno con Cleveland Cavalliers (2016), pero remarcó la particularidad de ganar "con esta atmósfera", en relación a la burbuja de Orlando, donde se completó la temporada con 22 equipos desde la fase regular a partir del 30 de julio pasado.



"No puedo sentarme aquí y decir que uno es más desafiante que el otro o que uno es más difícil que el otro. Solo puedo decir que nunca he ganado con esta atmósfera. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Nunca hemos sido parte de esto", reflexionó después de pasar tres meses aislado en esa ciudad del estado de Florida.



"(El aislamiento) Juega con tu mente, juega con tu cuerpo. Estás alejado de algunas de las cosas a las que estás tan acostumbrado y que te hacen el profesional que eres. Así que esto está ahí arriba como uno de los mayores logros que he tenido", subrayó el astro que devolvió la gloria a los Lakers después de 10 años.



James, de 35 años, fue elegido como el jugador más valioso (MVP) de la final de la NBA, tras lograr 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias en la victoria 106-93 sobre Miami, que definió la serie con un global de 4-2.



Finamente, LeBron hizo un reconocimiento a la NBA por la organización en Disney World, donde no se registraron casos de Covid-19 positivo, y también por haber permitido que los jugadores hicieran reclamos referidos a la justicia social y racial.



"Creo que sobre las conversaciones sobre la injusticia social, la supresión del voto, la brutalidad policial, todos podemos decir que tener esta plataforma, que nuestros jugadores fueran capaces de unirse así, es algo que se echará de menos", consideró en declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP.



La mayoría de los jugadores de la NBA se unieron al movimiento "Live Black Matter" con diferentes manifestaciones durante los partidos, en tanto la actividad en Orlando estuvo paralizada 48 horas después del asesinato del ciudadano de origen afroamericano Jacob Blake a manos de la policía en el estado de Wisconsin, a fines de agosto.