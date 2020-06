Leandro Aveiro: “Vamos a llegar muy bien a la Continental Cup”

En el “Día Olímpico” (se conmemora el nacimiento del Comité Olímpico Internacional en 1894), muchos atletas a nivel mundial celebran esta fecha de una manera particular, teniendo en cuenta la pandemia que azota al mundo y la postergación de los Juegos Olímpicos para 2021. En Tunuyán, Leandro Aveiro y Batista Amieva, sueñan con un lugar en Tokio.

Y es que con la suspensión de todas las actividades deportivas, fue como un volver a nacer para todos los deportistas de elite. Sin embargo, con las nuevas habilitaciones en Mendoza, desde hace una semana la dupla Nº2 a nivel nacional volvió al campo de juego. “Estoy muy contento de volver a tocar la arena. Con Bauti estábamos en un 100% de nuestra capacidad física antes de la pandemia. Tras la cuarentena, estuvimos haciendo algunos trabajos físicos en casa, pero no es lo mismo, porque necesitábamos trabajos con la pelota y sobre todo, en la arena. Ahora estamos felices de que el gobierno nos haya permitido a los deportistas en fase de clasificación a los Juegos Olímpico, que podamos entrenar respetando los protocolos”, expresó Aveiro en CNN Radio Mendoza.

Siguiendo con los días de cuarentena, Leo amplió: “Como a la gran mayoría de los deportistas, no fue grato pasar tantos días encerrados. Aproveché el tiempo para ponerme al día con la facultad y hacer otras cosas como música, toco la batería y es algo que me apasiona. También estudié otro idioma. Quiero agradecer a la Municipalidad de Tunuyán, que me brindó elementos como un banco, barras, mancuernas, discos y demás, para poder hacer rutinas de pesas. Gracias a eso no paré, si no la vuelta hubiera sido más difícil”.

Aveiro y Amieva están clasificados a la Continental Cup, un certamen de beach volley clasificatorio a Tokio, que se postergó para 2021. “Solo un equipo de la Continental Cup será el clasificado a los Juegos Olímpicos, es decir el campeón. En Sudamérica, Brasil ya está clasificado por estar entre los mejores puntajes y puede ir un seleccionado más”.

Finalmente, el atleta de 23 años opinó: “Creo que vamos a llegar muy bien al torneo. Los cuatro integrantes del seleccionado estamos entrenando en alto rendimiento, con doble y triple turno. Estamos esperando ansiosos para poder hacerlo en equipo, pero al menos ya vamos haciendo trabajos con pelota y físico en terreno”.