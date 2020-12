Laura Cors: "Nuestro foco está puesto en el proceso y no en el resultado"

Después del parate obligatorio por el Covid 19, la Liga Nacional de Básquetbol retomó su actividad con un sistema burbuja donde los equipos de cada conferencia (Norte y Sur) juegan en dos estadios diferentes.

En este reinicio del básquet argentino se pudo observar que un equipo sumó a su staff técnico a una mujer y se trata de la experimentada Laura Cors, integrante del cuerpo técnico de Weber Bahía Basket. En varias ocasiones ella se refirió a lo que genera que una mujer forme parte de un equipo masculino y por ello, en El Ciudadano buscamos conocer cuáles son sus objetivos y cómo es su trabajo en el conjunto bahiense.

Contenta por volver a pisar una cancha de básquetbol, Cors resaltó el sistema burbuja que se utiliza para jugar, el cual fue cuestionada en las últimas semanas por los masivos contagios que hubo y que obligó a "frenar" la pelota (todavía no hay fecha de reaunadación).

"Creo que el sistema burbuja es un sistema buenísimo porque uno está como concentrando todo el tiempo, obviamente el tema a mejorar son los cuidados al haber tanta gente junta, ese es el punto clave. Ahora en la segunda etapa de la Liga no podrán haber más de dos equipos por hotel y eso me parece acertado, el concepto burbuja se sigue manteniendo porque uno está en el hotel y luego se traslada a la cancha, para entrenar o para jugar", expresó.

Sobre la realidad sanitaria que golpea al país y al mundo, la entrenadora de Bahía Basket afirmó que tuvo coronavirus. "Nosotros nos contagiamos todos, salvo tres personas del staff el resto nos contagiamos y no tenemos miedo porque hay tres meses de inmunidad, ninguno se complicó por suerte y yo estoy saliendo de la situación", dijo.

Su función dentro del equipo

Cors se siente a gusto con su rol dentro de Weber Bahía Basket, donde se dedica a atender los aspectos defensivos que equipo que juega en la Conferencia Sur y que tiene un récord de 4 derrotas y 1 triunfo. "Somos un cuerpo técnico lineal donde no hay un entrenador principal, yo trabajo más en defensa, Martín en ataque y Augusto Julián y Ciro, en la parte más de juego, todos estamos con un rol importante dentro del staff, mi única intención es ser mejor hoy y mañana, no me proyecto a futuro porque siempre lo pensé así, viene solo el futuro", apuntó.

Por otro lado, la exintegrante del cuerpo técnico de la selección argentina femenina resalta que el resultado pasa a un segundo plano. "Nosotros tenemos puesto el foco en el proceso y no en el resultado, por lo que el balance es bueno, tenemos un plantel de muy corta edad y tenemos claro que es una etapa de formación de los jugadores, buscamos que se desarrollen y el ganar o perder no nos hace desviar el foco. Más allá de una jugada, se trabaja en el desarrollo de un jugador profesional, que tiene que ver con muchos aspectos y es a lo que apuntamos en Weber Bahía", señaló Laura.

El cariño por la mendocina Victoria Gauna

Como dijimos, Laura integró el cuerpo técnico en diferentes seleccionados argentinos femeninos, sobre todo de divisionales menores donde compartió con la mendocina Victoria Gauna, a quien recuerda gratamente.

"En el básquet femenino aprendí todo, tengo el mejor recuerdo y las jugadoras son como mis hijas, la camada donde estuvo Vicky Gauna las tuve a los 14 y 15 en Sudamericano, a los 16 en el premundial y a los 17 en el Mundial de Bielorrusia. Además, con Vicky compartimos el proceso del 3x3 y solamente mencionarla me da felicidad porque aprendo de las jugadoras", cerró.