Las primeras pedalistas que representan a San Martín

Son madres, hijas, trabajadoras y compañeras incansables de aventuras. Pocos años atrás comenzaron a recorrer el sendero de una de las disciplinas deportivas más exigentes y peligrosas del Globo: el mountain bike. Y el viernes, al mediodía, recibieron un valioso reconociendo oficial en el Este de Mendoza y conformaron oficialmente el Team Bonarda. Por el momento son 4, pero esperan inspirar a muchas más con quienes compartir la pasión de viajar con el rostro enfrentado a cualquier tipo de estado del tiempo.

Alejandra Pereira (48), madre de 3 hijos, “la mayor de 24, otro de 21 y una de 15. Soy separada”, dispara antes de cualquier suspicacia. María Laura Funes (37), madre también de 3: “Uno de 15, otro de 11, que hoy es su cumpleaños y otro chiquitito de 9. Yo en mi caso soy divorciada”, marca. Ivana Deangelo (32), “casada con una hija de 23 y una nieta de 4”. Janet Córdoba (29), “estoy en pareja, no tengo hijos, solo uno perruno, una mascota nada más”, remata luego de haber hablado ante los integrantes del Concejo Deliberante de San Martín que preside Daniel Llaver.

En el caso más antiguo, se podría decir, la aventura inicia hace unos 3 años y, debido a la pandemia, estuvieron un año completo paradas. “Recién este año, el 21, comenzamos otra vez con las competencias”, relata Pereira, la integrante que demuestra con tono firme, la determinación inclaudicable del grupo deportivo del pedal.

Funes fue la que en un principio inspiró al resto. “Un día la fui a ver y dije que no la iba a esperar unas 3 horas que vuelva, entonces ingresé a las competencias y desde ese momento no me sacaron”, recuerda Pereira mientras estira con sus manos la flamante chaqueta de competición recién estrenada para la entrevista.

“Después nos encontramos con Ivana y con Janet y las invitamos al grupo para que fuéramos más. Ya nos conocíamos, porque además están en otro grupo, aunque nos llevamos muy bien. Siempre hemos corrido juntas. Eso nos pone contentas”, admite Funes con el brillo de una sonrisa difícil de disimular.

Una de las pruebas más duras que tuvieron fue la Vuelta de Mendoza en su versión de recorrido de campo y montaña. “Era la Vuelta de Mendoza de mountain bike. Que constó de 3 etapas. Laura (Funes) hizo podio en esa competencia y eso nos motivó aún más. Habíamos ido como grupo pero volvimos con ese triunfo de ella”, detalla Córdoba.

Y completa Funes: “Lo que nosotros queríamos era poder representar a nuestro departamento de San Martín. Esto porque usualmente corremos fuera, como en San Carlos, o en Tunuyán, y queríamos vestir nuestra camiseta como lo hacen otros equipos. Esto lo veníamos solicitando hace un par de año y recién hoy, después del primer año de la pandemia, logramos que nos aprobaran el proyecto. Ahora estamos las 4 firmes representando a San Martín”.

“Si bien estamos en distintos grupos ahora estamos bajo una misma consigna. Nosotros somos de Mujeres al Pedal y ellas de Las Águilas. Y por así decirlo nuestra sede es el drugstore de La Jirafa”, aclara Córdoba animada.

Pero la realidad de la competencia o el ambiente del sector deportivo que representan no siempre es fácil: “Hay mucho machismo por lo cual a veces no nos permiten estar en las competencias. O cuando estamos corriendo nos gritan los hombres que nos corramos y por eso hay mucha discusión en ese sentido. Pero seguimos peleando y compitiendo igual que ellos. A las mujeres nos colocan a todas en una misma categoría cuando a los hombres los ubican por edades. Muchas de nosotras corremos a la par de los hombres y no deberían haber diferencias. Hemos tenido accidentes por empujones recibidos”, denuncia Funes ante el asentimiento de sus compañeras.

Además de exigir más igualdad deportiva, Pereira pidió a las mujeres que se sumen a la disciplina: “Porque te saca el estrés, te libera mucho de las obligaciones cotidianas, salís de tu casa, conocés gente y te planteas nuevos desafíos hermosos en tu vida”.

Al tiempo que acarician las camisetas del Team Bonarda de San Martín ventilan que ya están pensando en el Campeonato de Mountain Bike de Mendoza, “que es la tercera fecha que se va a realizar en Guaymallén. Después tenemos el compromiso de Ingeniero Giagnoni que organiza la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Martín y también se viene el Duatlón que también organiza una de sus etapas el municipio. Donde haya una competencia nosotras vamos a estar”, confirma Córdoba.

El primer grupo de Mujeres Ciclistas de la Municipalidad de General San Martín, a pesar de su corta carrera, ya tiene algunos logros que lucir. El viernes recibieron la Declaración de Interés y Merecedoras de Apoyo Municipal en el Concejo Deliberante de San Martín 2971/2021.

Ivana Deangelo: 11 carreras realizadas desde 2019

1er Rural Terra MTB (Santa Rosa), 7mo puesto.

Rally MTB (La Paz) 2019.

Rally MTB (Godoy Cruz) 2019.

Rally MTB (Las Heras) 2019 (2do puesto).

Desafio MTB (La Libertad Rivadavia) 5to puesto.  Desafío Boggero 2020.

Rural Bike Beltran 2021.

1er Rural Medrano (2do puesto).

Copa Aniversario Rivadavia.

Vuelta de Mendoza 2021 MTB.

1° Rural Paceño (1er puesto)

Laura Funes: 24 carreras en modalidad MTB, 5 en modalidad ruta.

2018 primer carrera desafío MTB “La Libertad”, 1er puesto.

2019 desafío “La Libertad MTB”, se realizaron varias carreras durante ese año quedando entre las cuatro primeras clasificadas.

2019 Copa Toyota, se corrió en cuatro departamentos quedando Sub Campeona de este campeonato.

2019 Tunuyán; se realizaron dos Rural Bike de las cuales se obtuvo 1°puesto en la primer edición y 5° puesto en la segunda edición.

2019 Rural Bike La Paz, 1er puesto.

Barrancas (Maipú) Desafio en pareja 2do puesto.

Triatlón, desafío El Carrizal en posta realizando la modalidad ruta.

2021, Copa Aniversario Rivadavia, 1er puesto .

Rural Cuyano, primer puesto.

2021, La Asociación Ciclista Andina realiza carreras en Ruta (bici de ruta) para mujeres en La Paz, obteniendo el 4to. Puesto y sumando experiencias en nuevas carreras.

2021, Vuelta de Mendoza MTB, 4to. puesto, tras 3 etapas de carrera.

Alejandra Pereira

Primera carrera en Mayo de 2019 en Rural Ing. Giagnoni obteniendo el 3° puesto.

Segunda carrera en Santa Rosa obteniendo el 3° puesto.

Tercer carrera en el Departamento de La Paz obteniendo el 1° puesto.

Cuarta carrera en Rivadavia obteniendo el 1° puesto.

Quinta carrera en el departamento de Godoy Cruz obteniendo el 1° puesto.

Sexta carrera en Las Heras obteniendo el 2° puesto.

Séptima carrera en Barrancas en la modalidad en parejas logrando el 4° puesto.

Cura Brochero, 1° puesto

Copa aniversario Rivadavia 2021 se logro el 4° puesto.

Participación en San Martín Terra.

Rural bike Beltran.

Triatlón desafio El Carrizal.

Desafío MTB Tunuyán 2021.

1° rural Bike Medrano 2021, 2° puesto,

Participación en las tres etapas de la Vuelta de Mendoza 2021.

Janet Córdoba

Rural Bike Beltran 2021 (3er puesto).

1er Rural Medrano (5to puesto).

Copa Aniversario Rivadavia (5to puesto).

Vuelta de Mendoza 2021 MTB.

11 milla de los Campeones, Tupungato.