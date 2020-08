Las Leonas: unamendocina no pudo estar en la burbuja de Pinamar

Con apenas 20 años, Gianella Palet vive un buen momento deportivo pese a la inactividad por la pandemia del coronavirus. La mendocina es una de las integrantes de la lista de Las Leonas que entregó hace unos días el técnico, Carlos Retegui.

Resulta que para evitar contagios, la Confederación Argentina organizó una ‘burbuja’, por lo que el plantel nacional se dirigió hasta la ciudad bonaerense de Pinamar, donde practicarán por casi 20 día. En este grupo debía estar la delantera de Andino pero esto no sucedió, producto de problemas de traslado hacia la localidad balnearia.

Para llegar al lugar de entrenamiento del seleccionado, Palet debía hacerlo en un auto particular debido a que no hay micros de larga distancia ni aviones. Sobre esta situación que le toca vivir, la jovencita señaló: “Tenía que conseguir un taxi para mi sola y respetar todas las medidas del protocolo pero no pudimos así que no estaré en esta parte de los entrenamientos pero sigo en la lista de Las Leonas”.

Luego de la burbuja de Pinamar, las chicas argentinas regresarán a Capital Federal y ahí, si es posible concretar su viaje, Gianella se incorporará al equipo. Actualmente, la mendocina se entrena por su cuenta a la espera de reunirse con Las Leonas.

Primera citación a la Mayor

Si bien Palet integró las divisiones menores de la Selección nacional, y también fue oro en los JJ.OO de la Juventud en 2018, esta es su primera convocatoria al plantel mayor de Las Leonas. “Si bien había entrenado varias veces con ellas, esta es la primera convocatoria, cuando el Chapa me avisó que iba a estar me puso contenta porque quiero estar lo más alto del deporte que hago”, afirmó.

Sobre referentes en su puesto –es delantera-, la jovencita reconoció que no tiene a alguien definido pero sí que “miro a todas las jugadores y aprendo”. Las otras mendocinas convocadas son Silvina D'Elía, Delfina Thome y Mariana Scandura.

Por último, Palet contó cómo vive esta cuarentena que ya lleva más de 140 días. “Al principio me costó mucho pero con el tiempo me fui acostumbrado, pase tiempo en familia y con el paso de los días, pude empezar a correr y entrenarme, es más, ahora desde Pinamar me envían la rutina para que yo entrene”, puntualizó la joven jugadora.