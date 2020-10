Lancieri, el primer deportista argentino en ser voluntario de una vacuna

El alero Juan Pablo Lancieri, luego de su paso por Junín Básquet en la última temporada del Torneo Federal, volvió a La Plata (su ciudad natal) y mientras espera por el reinicio de la actividad, decidió ser voluntario en los estudios de los laboratorios BioNTech y Pfizer en el Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires.

Al respecto, el basquetbolista expresó en el programa radial Antes de ver el sol: “Esto surgió por mi hermano, que es estudiante avanzado de medicina y se enteró de este voluntariado. Él me lo propuso, ambos nos anotamos de forma online y a los dos días me llamaron para ver si quería participar. A mí sí, pero a mi hermano no, así que no sé qué tomarán en cuanta para decidir quiénes pueden ser voluntarios”.

Sobre el proceso, agregó: “Hay una chica a la cual puedo acudir las 24 horas ante cualquier consulta que tenga. Ella fue la encargada de explicarme el procedimiento de la vacuna y ya tuve dos citas en el hospital. En la primera, firmé un consentimiento donde acepto ser voluntario e inmediatamente cuando aceptas, una enfermera viene a sacarte sangre y en todas las visitas te hisopan. Me vienen a buscar en remis a mi casa. Yo vivo en La Plata y el hospital queda en Ciudad de Buenos Aires”.

Lancieri también se refirió a las expectativas de ambos laboratorios que trabajan en conjunto: “Nos han dicho que el proceso viene muy bien y que no han existido efectos secundarios importantes. La semana pasada se terminó con la segunda y última dosis, y ahora se empiezan a hacer estudios de sangre, quedando seis citas más para saber si la vacuna realmente funciona”.

Por otra parte el basquetbolista de 22 años comentó que “era probable que pudieran existir algunos síntomas similares al Covid, como fiebre o dolor de garganta. Pero nos dijeron que no nos asustáramos, que era normal si estaba dentro de las 48 horas de la dosis. Yo no tuve ningún inconveniente, solo un pequeño dolor de brazo”.

Anta la consulta si desde el seno de la investigación, ya se empieza a manejar una fecha de finalización de la vacuna, Lancieri observó: “BioNTech es un laboratorio alemán y Pfizer es estadounidense. Por lo que he escuchado, el presidente de los Estados Unidos (Donald Trump) quiere que la vacuna esté antes de las elecciones, es decir, en noviembre. No sé si solo será una movida política o si realmente es así. Bill Gates, por ejemplo, dijo que para él, la única vacuna que está avanzada es ésta. Ojalá así sea. No importa qué laboratorio o país la termina primero, hay que empezar a salvar vidas y a cuidar a las personas de riesgo”.

Ya en la parte deportiva de la entrevista, se le preguntó sobre su futuro en el básquet: “Mi pase pertenece a Gimnasia y debería volver al club. No sé si continuaré allí o tendré que buscar otro rumbo. Por ahora estoy entrenando en casa, ya que tengo las comodidades y un aro para poder hacerlo”.

Por último y sobre su paso por Junín Básquet, recordó: “Fue una experiencia muy buena para ser mi primera salida de casa. Hubo un lindo grupo y la pasamos muy bien. La única mancha, fue el tema económico, que se arrastró en todo el año, pero por suerte ya pasó. Y mi mayor recuerdo fue cuando vi a Maradona en Mendoza. Soy hincha de Gimnasia y fanático del Diego. Me tomé un colectivo desde Junín hasta el parque y de ahí caminé hasta el Malvinas Argentinas para el partido. Fue la primera victoria de Maradona y el equipo marcó cuatro goles, pero no pude gritar ninguno por estar en la tribuna con hinchas del Tomba”.