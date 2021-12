Lamolina pidió disculpas por su error en Quilmes-Ferro

Nicolás Lamolina, como todo el arbitraje argentino, quedó en el centro de las críticas por un penal mal cobrado que definió la serie de semifinal de reducido entre Quilmes y Ferro Carril Oeste. El encuentro estaba 0 a 0 y con el penal que le dio al Cervecero (que Anselmo cambió por gol), los dirigidos por Facundo Sava accedieron a la gran final por el segundo ascenso ante Barracas Central.

La jugada de la polémica se dio a falta de 15 minutos para el final, tras un remate bloqueado de Mariano Pavone, que el delantero de Quilmes (Federico Anselmo) y el arquero de Ferro (Marcelo Miño) fueron a disputar. El uno del Verde buscó rechazarla con la mano y el punta del Cervecero, darle un derechazo. Y en su afán por llegar primero, el atacante le terminó dando un patadón a Miño. Correspondía tiro libre para la visita, pero Lamolina vio todo lo contrario y sancionó penal para el local.

En diálogo con TyC Sports, el colegiado confió: "Obviamente que este partido se jugó a las 21.10 y habrá terminado a las once y algo, pero para mí siguió hasta la madrugada porque no pude dormir. A todo aquel que busca la justicia deportiva, estas situaciones no lo ponen bien. Llegué a mi casa, vi el partido completo y la repetición de la jugada, y me di cuenta de que el golpe terminó siendo de Anselmo sobre el arquero Miño. En la cancha, sentí que el arquero había salido con imprudencia y por eso sancioné penal. Pero luego viéndolo, me doy cuenta de que es Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero".

Y cerró: "Sentí una decepción tremenda al ver la jugada repetida. A la gente de Ferro Carril Oeste, que seguramente se sentirá muy a disgusto conmigo, le quiero pedir las disculpas del caso. Creo que corresponde y de la manera que tengo de manejarme. Me encuentro con un profundo disgusto y una profunda tristeza por lo que interpreté en milésimas de segundos. A pesar de que el VAR podría haber ahorrado esta situación, el disgusto hoy no me lo quita nadie ni por un par de días tampoco".

Lo cierto es que Quilmes y Barracas Central se enfrentarán en el juego definitivo por el segundo ascenso a la Liga Profesional. El encuentro será el próximo martes 21 de diciembre desde las 20:10. Por estas horas, todavía no está confirmado el escenario, aunque hay grandes posibilidades de que sea en el estadio de Lanús.