La Yoya Ayoví, en retirada

El ecuatoriano Jaime Ayoví finalizará su vínculo con Godoy Cruz el próximo 30 de junio y, si bien están las ganas de ambas partes de seguir, no quiere hacerle un daño al club cobrando un sueldo en dólares sin la certeza de saber cuándo volverá el fútbol argentino.

“A Godoy Cruz llegué por seis meses y el 30 de junio se vence mi contrato. Mi continuidad se complica mucho por el tema del cambio (en referencia al dólar), la crisis económica por la pandemia es de todos. Si bien ambas partes queremos la continuidad, sería un error de todos que siga por lo económico”, dijo la Yoya en diálogo con Arroba Fútbol de Ecuador.

Y agregó: “Quiero darle una mano al club, para volver me bajé un 80% el sueldo y eso es muchísimo. En el club me quieren muchísimo y yo a ellos, quería jugar de nuevo en el fútbol argentino pero no se pueden acercar ni siquiera al 20% por el tema del dólar”.

El momento del regreso al club.

“Aunque me baje el sueldo a un 10% seguiría siendo una carga económica muy grande para ellos”, comentó en referencia a lo que sería un nuevo vínculo y su sueldo.

Godoy Cruz tenía la posibilidad de estirar el vínculo por seis meses más, pero el atacante dijo: “Me puse en la situación del club y quiero ayudarlos”.

“Le haría un mal al club si me quedo, ya que tendrían que pagarme un sueldo hasta diciembre sin saber si vamos a jugar, es muy complicado”, añadió.

Por último, les contestó a los que dudaron de él: “Para los que dicen que no quiero al club o que yo fui por dinero quiero aclarar que aún no he recibido ningún pago del sueldo y en esta situación me sigo bajando de lo que estaba firmado en un contrato”.

Uno de los ídolos bodegueros.

La idea de la Yoya es poder jugar, al menos, seis meses en Ecuador, ya que por la pandemia del coronavirus ve complicado poder viajar y jugar fuera de su país.

El goleador recibió un permiso por parte de los dirigentes del Tomba para que pase la cuarentena junto a su familia en su país natal.

Sin embargo, en una entrevista con El canal D Fútbol, el ecuatoriano se refirió a una posible vuelta al Emelec: “Todos conocen el aprecio que le tengo al Bombillo”.

“Ellos me piden que continúe (Godoy Cruz), pero prácticamente no va a haber fútbol. Ahora que estoy acá en el país, espero ver opciones para jugar seis meses... Todos conocen el aprecio que le tengo al Bombillo (Emelec) me gustaría volver, pero no depende de mí, sino de lo que el club requiere y si está en sus posibilidades”, manifestó el atacante