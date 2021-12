La vuelta de Del Potro está cada vez más cerca

A lo largo de la historia hemos visto muchos casos de deportistas que se reponen a distintas adversidades para volver más fuertes a la práctica profesional. Una muestra clara de lucha y perseverancia, es Juan Martín Del Potro. El tenista argentino disputó su último partido oficial en junio de 2019, cuando venció al canadiense Denis Shapovalov, en la primera ronda del ATP de Queen's.

Sin embargo, no pudo presentarse a jugar el segundo partido, en el que debía enfrentar al español Feliciano López, producto de una fractura de rótula. Si bien se especuló varias veces con un posible regreso de La Torre de Tandil al circuito, la realidad marca que eso nunca fue posible.

Por eso, en marzo de este año, el argentino decidió pasar una vez más por el quirófano para así cumplir su sueño de volver al tenis profesional. En ese entonces, su objetivo era poder estar presente en los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Tokio, pero lamentablemente no lo pudo conseguir.

La buena noticia, tiene que ver con que en las últimas horas se lo vio entrenando en canchas de polvo de ladrillo, lo que hace suponer que perfila su regreso en un torneo de estas características. Esto alimenta aún más la ilusión que generó con sus declaraciones durante el último US Open, donde deslizó la posibilidad de jugar en Argentina.

"No sé si me conviene volver en un torneo a cinco sets. Hay alternativas. Y en Argentina nunca jugué si no era por Copa Davis. Y allí hay un torneo a principios de año", sostuvo meses atrás.