La Volpe-Ruggeri: tenso momento entre los campeones del mundo

Ricardo La Volpe y Oscar Ruggeri no se guardan nada. Cuando hablan, se hacen sentir y provocan reacciones y debates, sobre todo en las redes sociales. Y este miércoles no fue la excepción, ya que ambos fueron protagonistas de un tenso momento, entre chicanas y fútbol en el programa 90 minutos. Principalmente, La Volpe hizo una fuerte denuncia sobre Maradona en el mundial de México en 1986.

"En el 86 ustedes no podían salir y Diego salía todas las noches", disparó el ex DT de la Selección mexicana, generando la bronca de Oscar Ruggeri. "No tenés códigos, porque Diego no está vivo y si estuviera, ya habría salido a contestarte", contestó el Cabezón.

Segundos después, el ex defensor explicó que él "nunca lo vio" respecto a esas supuestas escapadas del Diez de la concentración en México, a lo que La Volpe respondió irónicamente poniéndose un barbijo en los ojos.

"¿O sea que vos del portón para afuera sabías más que yo desde el portón para adentro?", consultó Ruggeri, a lo que el campeón del 78, irónicamente deslizó: "y sí, si la salida está del portón para afuera".

"No sabés nada de fútbol", le volvió a disparar el DT que perdió el tricampeonato con el Xeneize en 2006. Y, justamente por eso, el panelista de ESPN respondió: "Vos sos un fenómeno que viniste acá a llevarte el mundo por delante y perdiste un campeonato con Boca en tres partidos que lo dirigía mi nene de cuatro años así sentado, sin tocar nada. No hiciste nada y te haces el fenómeno y me venís a encarar a mí sin códigos y sin nada, perdiste todo".

