La previa: todo lo que tenés que saber de Colón-Godoy Cruz

Godoy Cruz enfrentará a Colón, pero no en Santa Fe, ya que el césped del Cementerio de los Elefantes está en plena resiembra. Desde las 17, chocarán fuerzas en el estadio de Patronato de Paraná, Entre Ríos.

Ambos vienen de igualar 1 a 1 en su presentación de la actual Copa de la Liga. Y los dos, de manera agónica. El Tomba lo hizo en casa ante Tigre con el gol de Ferrari sobre la hora, mientras que Beltrán, a falta de tres minutos, le dio el empate a Colón en La Bombonera ante Boca.

Otra similitud entre uno y otro, es que no conformaron en su primera actuación. Godoy Cruz no jugó bien ante Tigre, más allá de que no merecía perder, mientras que el elenco dirigido por Julio César Falcioni, modificó su manera de encarar los partidos, respecto a lo que Colón mostraba en el 2021 de la mano de Eduardo Domínguez, hoy DT de Independiente.

Falcioni repetiría el equipo que igualó ante Boca, mientras que Flores tendría en mente realizar al menos una variante. El apuntado a ingresar sería Matías Ramírez, quien tuvo un gran segundo tiempo el pasado viernes en el Malvinas Argentinas. Valentín Burgoa dejaría su lugar.

Probables formaciones:

Colón: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo, Rafael Delgado; Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Juan Manuel Sánchez Miño; Facundo Farías y Luis Miguel Rodríguez.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Néstor Breintembruch, Guillermo Ortiz, Gianluca Ferrari y Leonel González; Nelson Acevedo y Gonzalo Abrego; Martín Ojeda, Ezequiel Bullaude y Matías Ramírez; Tadeo Allende.

Hora: 17

Árbitro: Ariel Penel

TV: TNT Sports