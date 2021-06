La pasión del Gato Oldrá por Godoy Cruz: "Es todo para mí"

Daniel Oldrá es Godoy Cruz. Símbolo absoluto. Jugador, técnico, mánager, colaborador. Referente. El Gato, como tantos otros simpatizantes Bodegueros, vive con emoción este 1 de junio, celebrando el cumpleaños número 100 de la institución.

“Mi sueño era jugar en la primera de Godoy Cruz. Lo pude cumplir a los 16 años. Me tocó jugar ante Huracán Las Heras que en aquel momento estaba en los viejos nacionales. Empatamos 2 a 2 y no me olvido más de ese momento", comentó Oldrá en diálogo con CNN Radio Mendoza.

Siguiendo con tantos recuerdos dorados en la historia del club, del cual el Gato fue protagonista, continuó: "Y luego por supuesto, de los momentos más hermosos que me tocó vivir fue el ascenso del 94 a la B Nacional. Son cosas que te quedan en la memoria, como haber ganado partidos importantes ante la Lepra”.

Al consultarle qué se siente ser considerado para muchos el máximo ídolo de la historia de Godoy Cruz, confesó que "uno que está en el día a día, no lo siente así. Yo sé que ser ídolo implica muchas situaciones y que hay que ir construyendo todo el tiempo, para seguir alimentando el cariño del hincha. Desde que estoy en el club, sólo pretendí el respeto de mis compañeros y de la gente. Nada más. Hubo un montón de personas que pasaron por la institución y que dejaron su huella, primero en la Liga Mendocina y luego recorriendo el país y Sudamérica”.

Y agregó: "El día que me vaya o que no esté tan metido en el día a día, tal vez tome dimensión de todo esto. Sólo me queda agradecer a todos los que colaboran diariamente, a todo aquel hincha que me para en la calle y nos quedamos hablando del Tomba. Eso es impagable”.

En otro pasaje de la entrevista, se le consultó por sus inicios en el Expreso, siendo apenas un niño: "A los 8 años me fui a probar a Godoy Cruz con unos amigos. Vivía a 15 cuadras. Nos daba vergüenza, pero un día nos animamos. Fuimos y quedé. De ahí en adelante, hice todas las inferiores en el club y llevo más de 40 años acá".

Finalmente, y al borde de la emoción, Oldrá sentenció: “Godoy Cruz es todo para mí. Me dio un nombre, un prestigio, una formación, la posibilidad de jugar en un equipo grande como River. No le puedo pedir nada más”.