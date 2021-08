La mendocina que quiere reinar donde Maradona se transformó en Dios

Tiene 33 años, es oriunda de Guaymallén, se desempeña de volante central y jugó en los últimos 10 años al futsal en Italia, donde ganó títulos locales, nacionales e internacionales. Ahora podrá lograr uno de los objetivos, que es jugar en la primera división en Europa en el fútbol de once.

Pero para está mendocina no todo termina ahí, ya que quiere reinar donde el más grande de todos los futbolistas se transformó en Dios. Es que María Gimena Blanco debutará oficialmente con el Napoli, con quien firmó contrato hasta junio de 2022, el sábado 28 de este mes, nada más y nada menos que contra el Inter.

Blanco jugó en 2007 en River Plate, en la primera división del campeonato argentino femenino de futbol. En el futsal italiano lo hizo en el ISEF Poggiomarino, Serie A (2009-2010) y Supercopa de Italia (2010); en AZ Gold, Serie A (2012-2013); en Lazio, Serie A y Copa de Italia (2013-2014); en Temana Calcio, Serie A (2014-2015) y en Isolotto Firenze (2015-2016).

En 2019, la mendocina regresó a nuestra provincia para jugar en Las Pumas. En junio de 2021 obtuvo con su club el campeonato mendocino femenino, al vencer en la final 4-0 a Gimnasia y Esgrima, donde la ahora jugadora del Napoli convirtió dos goles.

La mendocina explicó: “Comencé jugando en Boca de Bermejo con varones y ahí pasé a Atlético Argentino, también haciéndolo con chicos. En ese período, tenía entre 10 y 11 años. A los 12, encontré al equipo de Las Pumas, que jugaba con mujeres, pero en esa época no era tan exigente todo. Los estímulos eran bajos y yo venía entrenando bien con los chicos, hacía ambas cosas, jugaba con los varones y también con las chicas. Los últimos 10 años jugué futsal en Italia, donde gané cuatro scudettos, dos copas Italia, dos Supercopas y hasta la actualidad soy la jugadora más titulada del futsal italiano. Recorrí ese camino y me encantó. Yo venía de Mendoza, donde también hacía fútbol 11. Me quedaba pendiente de mi carrera como futbolista era jugar en Europa en primer división en fútbol 11. Si no lo hacía este año, no creo que lo pudiera hacer en el futuro, porque soy la más grande en el equipo en este momento”.

Luego añadió: “Jugué en el futsal de alto nivel y lo que me faltaba y es el objetivo a cumplir era hacerlo también en fútbol 11 en primera división. A mí no me conocen en esta disciplina acá en Italia y directamente me presenté a entrenar en el Napoli, porque era una de las cosas que yo quería cumplir. Mis primeros años en futsal fueron en este club, donde también gané un scudetto”.

“La gente me trató muy bien, aman a los argentinos, por eso cuando cambié de idea para cumplir esto que me faltaba, la primera ciudad que se me vino en mente fue Nápoles. Así empezó todo, con una idea, digamos. Me vine a probar, a jugar con el equipo y al segundo entrenamiento el entrenador me dijo que ya me fichaban”, subrayó Blanco.

Señaló además: “Obviamente estoy feliz. Es algo difícil tomar esa decisión, porque yo venía de muchos años haciendo futsal, pero era algo que necesitaba hacer para cumplir mis objetivos en el fútbol. En un desafío importante para mí. Me encanta la ciudad, ya viví acá en 2009, 2010 y 2011, por lo que también soy hincha del Napoli. Fue mi primera ciudad. Estoy muy contenta. Acá, cuando ya me sienten el acento argentino, son muy sociales, hablan mucho conmigo”.

En cuanto al ritmo de los entrenamientos, la mendocina manifestó que “se entrena seis veces a la semana y dos días son doble turno. Después, individualmente, cada jugadora, si sufre una lesión, como en mi caso, que estoy operada de una rodilla y tengo dificultad con ella, nos dan algunos trabajos diferenciados para hacer individualmente con cada jugadora, con el trabajo específico que tenga que hacer”.

La trayectoria de Gimena

En fútbol y futsal

- Selección Argentina de fútbol con la sub-20 (Sudamericano y Mundial en Rusia).

- Selección Argentina de fútbol en la Mayor (sudamericanos, panamericanos y Juegos Olímpios de Beijing 2008).

- Selección Argentina de Futsal AFA (sudamericanos).

- Selección de Fútbol de Salón de la Confederación Argentina de Futbol de Salón (CAFS).

- Campeonato Nacional de Futsal Femenino de Argentina, con la Selección de Mendoza (2013).