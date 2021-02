La más exigente carrera del país nace en San Martín con la disputa del Prólogo

Nace una nueva edición de la Vuelta de Mendoza. Por muchos años rotulada como “La Más Argentina de Las Vueltas”, rótulo que se ha perdido con el pasar de los años ante el crecimiento de otras rondas como lo fue el Tour de San Luis o como lo es la Vuelta de San Juan.

Da bronca escribir esto pero esa frase tan linda ya no nos corresponde. La pugna es de otros. Lo que sí tenemos es una geografía inigualable, insuperable, que afortunadamente no depende de ningún dirigente de la Asociación Ciclista Mendocina o de un Director de Deportes de turno. Es de todo nosotros y en el país no existe tal paisaje como la que entrega la Tierra del Sol y del Buen Vino.

El Giro mendocino es el más exigente de todos. Ni San Juan ni San Luis, ni Bragado están a la altura de tamaña belleza y exigencia. La carrera más dura de la república que tendrá, en esta oportunidad, un prólogo y ocho etapas, se corre aquí, en Mendoza.

El prólogo iniciará la competencia en la tarde sabatina con un pelotón que mostrará a 190 corredores provenientes de todo el país. Los continentales del SEP de San Juan, Vírgen de Fátima, Municipalidad de Pocito, Team San Luis vienen a dejar su impronta y con formaciones realmente poderosas. En sus filas está lo más selecto del ciclismo nacional.

Por Mendoza figuran Maderera López de San Rafael, Jamm Rood, Municipalidad de Guaymallén, MyG Servicios Petroleros de Malargue, la Municipalidad de Junín, Municipalidad de San Rafael, Municipalidad de Tunuyán y la Municipalidad de Godoy Cruz, siendo esta, la que dirige David Talavera, la más encumbrada del ciclismo Borravino.

El Jorge Ángel Pena albergará el prólogo. Cuando baje la bandera verde comenzarán a rodar las ilusiones para una aventura hermosa y exigente. Mendoza hace un lustro que no sabe de una consagración propia (el último fue el Lobito Gabriel Brizuela) y ya es tiempo que nos ocupemos de poner la casa en orden, aunque en honor a la verdad, parece una misión difícil de cumplir.

La Vuelta de Mendoza está preparada, expectante para iniciar el recorrido por la bella y loca geografía en el Oeste Argentino, una carrera que ni el terremoto pudo detener como tampoco la grave crisis económica del año 2000. Parecía que la pandemia lo haría, pero no. La Vuelta es inmune. La Vuelta es pasión. La vuelta es orgullo del pueblo de Mendoza.