La Lepra se prepara para visitar a San Martín de San Juan

El próximo lunes a partir de las 17 comenzará a resolverse la historia del Grupo B de la Primera Nacional. Dentro de esta definición, uno de los protagonistas principales es Independiente Rivadavia.

La Lepra, que ya se aseguró como mínimo un lugar en el reducido, visitará a San Martín de San Juan con la ilusión de ganar y poder quedarse con el primer puesto de la zona. Para que esto suceda, los dirigidos por Gabriel Gómez no solo tienen que sumar de a 3, sino que deben esperar por que tanto Barracas Central como Ferro no ganen.

Con la mente puesta en esto, el conjunto mendocino continua con su preparación para llegar de la mejor manera al clásico cuyano. Si bien el equipo aun no está confirmado, se especula con que Alejandro Rébola no jugaría dado que se encuentra al límite de tarjetas amarillas. Lo que si está confirmado es que Enzo Martínez no podrá ser de la partida, tras sufrir la rotura del ligamento interno de la rodilla, en el partido ante Brown de Adrogué.

En caso de confirmase, Renzo Malanca y Pablo Palacio serían quienes ocuparía esos puestos. En consecuencia, Cristian Aracena, Luciano Sánchez, Renzo Malanca, Juan Freytes, Franco Godoy, Pablo Palacio, Facundo Fabello, Sebastián Mayorga, Lucas Ambrogio, Mauricio Asenjo y Matías Quiroga, serían los titulares.

Cabe mencionar que el elenco sanjuanino se encuentra fuera de todo tipo de pelea en esta última jornada. No solo no tiene chances de meterse en el reducido, sino que tampoco cuenta con posibilidades de clasificarse a la próxima edición de Copa Argentina.