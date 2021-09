La Lepra se prepara para recibir a Instituto

A falta de 7 fechas para el final de la Primera Nacional, la mayoría de los equipos tienen grandes chances de clasificar al reducido en busca del segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Dentro de esta realidad se encuentra Independiente Rivadavia. El conjunto mendocino, que actualmente su ubica 10° en la tabla de posiciones con 37 unidades, está a tan solo 3 del Deportivo Morón, equipo que se encuentra en la cuarta colocación.



Si bien todavía quedan 21 puntos en juego, lo cierto es que la Lepra debe volver al triunfo para no perderle pisada a los de arriba. Por eso, para los de Gabriel Gómez es de vital importancia conseguir una victoria cuando el domingo a las 11 reciba a Instituto.

Para dicho encuentro, y si bien el azul viene de empatar 1 a 1 con Gimnasia de Jujuy, el Comandante repetiría los mismos 11. Cristian Aracena, Renzo Malanca, Alejandro Rébola, Juan Freytes, Luciano Sánchez, Lucas Ambrogio, Facundo Fabello, Sebastián Mayorga, Enzo Martínez, Mauricio Asenjo y Matías Quiroga, serían los titulares ante la Gloria.

En cuanto al elenco cordobés, ubicado en el lugar número 15 del certamen con 31 unidades y fin de semana pasado venció 1 a 0 a Barracas Central, en la cabeza de su entrenador también está la idea de salir al Gargantini con el mismo equipo. En consecuencia, Jorge Carranza, Leonardo Ferreyra, Hugo Vera Oviedo, Lucas Landa, Rodrigo Mazur, Gustavo Villarruel, Joaquín Arzura, Nicolás Watson, Matías Godoy, Rodrigo Garro y Joaquín Molina, serían los 11 de Claudio Sarría.

Otro de los datos importantes a destacar, es que el árbitro principal del partido será Emanuel Ejarque, quien contará con la asistencia de Gastón Rallo, Matías Basso y Francisco Acosta.

Estos son los partidos que le quedan a Independiente Rivadavia

Fecha 29 vs Barracas Central (V)

Fecha 30 vs All Boys (L)

Fecha 31 vs Atlético Rafaela (L)

Fecha 32 vs Guillermo Brown (V)

Fecha 33 vs Brown de Adrogué (L)

Fecha 34 vs San Martín SJ (V)