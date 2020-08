La Justicia se metió de lleno en la Liga Mendocina de Fútbol

Este viernes la Justicia mendocina irrumpió en las instalaciones de la Liga Mendocina de Fútbol (LMF) debido a una causa por faltante de fondos por unos 150 mil dólares, que debían ser utilizados para comprar un terreno para la construcción de la nueve sede.

Las autoridades solicitaron el permiso para poder ingresar y, una vez dentro del establecimiento, se llevaron un registro que daría cuenta de esta situación.

Durante el mediodía, el gerente de la LMF, Ricardo Paredes, prestó declaración ante el fiscal Santiago Garay y le pidieron acceso a la Liga para registrar diferentes documentaciones.

Vale aclarar que desde febrero de este año existe una denuncia penal por la falta del dinero y la misma recae sobre el presidente de la institución, Carlos Suraci, quién habría sacado ese dinero y se lo habría entregado a la empresa constructora para adquirir un terreno ubicado en Luján de Cuyo, según informaron desde la prensa local.

Por el momento la causa seguirá en manos de la Justicia, teniendo en cuenta que la investigación recién comienza y aún no está caratulada.

La palabra de Ricardo Paredes

Por su parte, en dialogó con medios locales Paredes aseguró que "estaba citado a declarar, me tomaron la declaración y me preguntaron si yo tenía la llave de la Liga, les dije que sí y el fiscal me pidió si les podía abrir", dijo el gerente.

En ese sentido, el gerente de la Liga manifestó que llegó acompañado de un oficial y que eso generó cierta dudas: "Lo que pasó fue que vine caminando desde el Palacio de Justicia acompañado de un oficial ya que por los protocolos no podíamos venir todos en un mismo móvil", explicó.

"Se llevaron los papeles que buscaban y la información requerida, firmamos el acta y luego se retiraron", comentó Paredes, y concluyó: "Estoy a disposición de la justicia y no me dijeron si tengo que volver a declarar".