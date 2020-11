La justicia le dio la razón y Rosso tendrá su gran revancha

El remero Brian Rosso, quien fue sancionado por la Asociación Argentina de remeros Aficionados (AARA) y luego apartado del seleccionado nacional que competirá para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, logró revocar estas decisiones en la Justicia, que le dio la razón.

Rosso y su abogado Hernán Frisone fueron hasta las últimas consecuencias y siete meses después de la sanción, la justicia le dio la razón al remero marplatense, medalla de oro en los Panamericanos de Lima 2019, y anuló la sanción impuesta por el ente que maneja el deporte en el país.

Rosso, que había sido sancionado el 11 de marzo de este año por seis meses debido a actos de “indisciplina” durante la concentración llevada a cabo en Tafí del Valle y desafectado de la selección una vez que se cumplió su castigo, deberá recibir un resarcimiento por todos meses donde ni siquiera pudo cobrar su beca por estar fuera del seleccionado.

Además, le abrirá la posibilidad de regresar al equipo nacional buscando la clasificación a Tokio 2020 el próximo año, un gran sueño que tenía Brian.

"Después de 7 meses la Justicia decidió que se decrete la nulidad de la sanción que me fue impuesta en marzo y me dejaba fuera del Preolimpico con vistas a Tokio. Lamentablemente, siete meses en el alto rendimiento es demasiado tiempo pero siempre tuve fe y creí que este momento iba a llegar. Ojalá que este tipo de situaciones dejen de pasar en el Deporte Argentino y no perdamos el foco en cuál es la meta: dejar nuestra bandera en lo más alto", escribió Rosso en su cuenta de Facebook.

A fines de septiembre, la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, aseguró que la beca deportiva del remero Brian Rosso iba a ser restituida.