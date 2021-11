Gabriel Fernández participará la próxima semana (del 20 al 26 de noviembre) en Ganesville (Florida) del Mini O'S de Motocross y Supercross, considerada una de las carreras más importantes de Estados Unidos y del mundo en esta especialidad. El piloto de Mendoza formará parte de un pelotón lleno de crossistas experimentados y eso lo motiva en ir por el mejor resultado posible.

Pipío vuelve al ruedo y nuevamente se subirá a una moto, tras un largo período. Con una malgama de pergaminos en su haber (campeón argentino entre otros logros importantes), el mendocino buscará en el suelo norteamericano hacerse de una victoria más para su haber y para esto será acompañado por el equipo RPM de Marcelo Sánchez.

En este sentido, en la antesala a la exigente prueba, Fernández contó cuáles son sus sensaciones: "Este es uno de los sueños de todo piloto de motocross. No vengo con un buen ritmo de carrera pero estoy bien físicamente. En cuanto a las expectativas la verdad que no sé con quién me voy a encontrar, aunque sé que será muy complicado", comentó el hombre de Yamaha.

El certamen, vale recordar, es organizado por la Asociación de Motocross Americana (AMA). En esta ocasión, dicha organización hizo extensiva la participación para las categorías +35, +40 y +45.