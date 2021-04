La historia de un murciélago con la fuerza de un león

El deporte es mucho más que un simple entrenamiento físico o una simple disciplina. El deporte ocupa lugares inimaginables en la vida de las personas. Es sinónimo de compañía, es esfuerzo y compromiso. El deporte es pasión.

Ese esfuerzo, pasión y espíritu de superación fueron pilares fundamentales en la vida de Federico Accardi, jugador de la Selección argentina de fútbol para ciegos. Con 31 años, nació seismesino, creció y se desarrolló como una persona ciega, nunca supo lo que es ver, ni diferenciar los colores y aún así nada de eso fue un impedimento para hacer realidad sus sueños.

Es campeón mundial en 2015, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en 2016, entre otros laureles, también fue parte de Godoy Cruz Uniredes, y Estudiantes de La Plata.

Fede nos cuenta que a pesar de no ver, su crecimiento transcurrió normalmente, que con travesuras y amistades que nunca lo excluyeron, pudo sentirse parte y vivir esa maravilla que es la adolescencia. “La predisposición y la empatía fue fundamental para mi crecimiento”, expresó motivado por la unión que hubo y sigue existiendo en su círculo de amigos.

Cumpliendo un sueño. Se sacó una foto con Leo Messi.

“A los 9 años empecé a agarrarle el gusto a la pelota, pero nunca pensé poder llegar a donde he llegado”, sostuvo. Más allá de lo que él consideraba que eran sus limitaciones detalla “para mí no había un 'no puedo'”, poniendo énfasis a que no había límites que frenaran su pasión.

Durante su desarrollo como futbolista, el murciélago expresó que contó con algunas dificultades propias del deporte. “La falta de paciencia” fue personalmente lo que más le costó, aprender a que todo tiene su tiempo en lo profesional.

A la hora de consultarle si nos falta ser más inclusivos como provincia o como país, Fede asintió que en cuestiones de integración “a Mendoza le falta”, ya que a nivel nacional cuentan con un gran apoyo del ENADE, y de la Subsecretaría de Deportes de la Nación. La provincia tiene hoy “una pata muy flaca con lo que es el desarrollo el deporte adaptado” y mencionó que a medida que van pasando los años “en vez de irse subsanando la falencia” es peor, ya que vamos “cayendo en un pozo sin salida”.

Y detalló lo más importante: “Es una lástima que no se pueda desarrollar el deporte adaptado, porque muchos niños y niñas pierden la posibilidad de poder practicar el deporte, de poder capacitarse, de poder desarrollarse”. Esto se debe a que es una herramienta de suma importancia ya que “el deporte te educa, te incluye y a la persona con discapacidad la rehabilita”.

De acuerdo con su búsqueda de igualdad, menciona que actualmente integra la “mesa del deporte” en nuestra provincia y que desde ese lugar, intenta ayudar con lo que puede para que esta realidad cambie. "Es una pena porque es una provincia que puede dar mucho más, entonces tendría que ser una de las partes más fuertes, la del deporte adaptado”, añadió. Dentro del país el mejor ejemplo es Córdoba, y en ese caso todos allí “ven la discapacidad de otra forma”.

“La mejora en inclusión es mínima, y ya hace dos períodos que tenemos el mismo secretario de deportes y no veo ningún cambio. La inclusión es una parte que no se trabaja como se tiene que trabajar y hay un montón para mejorar", recalcó Accardi.

Quizá falta empatía desde muchos lugares eso es lo que siente el murciélago. Con su experiencia piensa y reflexiona, “desde la nación hay mucho más apoyo que desde la provincia”.

Con una fortaleza envidiable Accardi incita a trabajar todos los días para que cada persona con discapacidad tenga el lugar que en realidad merece, tanto laboral como profesionalmente. De hecho actualmente, él es parte de una liga inclusiva en donde tiene al lado, muchos chicos con discapacidad, en donde intenta generar espacios y que se sientan parte.

En otros tiempos, junto al ex gobernador Alfredo Cornejo y el ya por entonces subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta.

“Los procesos son largos para llegar a lo que de verdad queremos”, pero aclaró que trabajando y con esfuerzo se puede. Así en este contexto, agradece a su familia, como sostén imprescindible, su mamá y su esposa por acompañarlo día a día, y reflexiona entendiendo que “hay muchos chicos que no contaron con ese apoyo y eso es mucho más difícil”.

La humildad y el gran corazón del ex campeón mundial nos hace cada vez más conocer el tipo de persona que es. Con una gran personalidad y lucha interminable hoy, busca ayudar a sus pares para que las diferencias ya no existan.

“Yo no me considero ejemplo de nada, pero siento que haciendo las cosas bien, tanto en la parte deportiva como en la parte social, como en la vida, uno va haciendo caminos y ese camino va abriendo puertas para que otras personas puedan ocupar el lugar que ocupo yo”, expresó.

Y mira un posible futuro: “Pueden haber muchos Federicos y muchas más niñas, haciendo diversos deportes, representando a la provincia y al país”. El deporte es de esta forma, no solo visto como competición sino como un modelo indispensable para “ser mejores personas”. Destacando que lo que hace hoy, lo hace “con mucha consciencia y mucho sacrificio, para que los que vengan puedan hacerlo de una mejor manera que la mía”.

Junto a su gran sostén, su madre y su mujer.

Ayudándonos los unos a los otros, siendo reflexivos, compasivos, y buscando cooperar desde nuestro humilde lugar podremos cambiar la realidad de muchas personas.

Así, en tanto, podremos ser mejores cuando aprendamos a poner la inclusión en el lugar que siempre debió estar. Aprendiendo de a poco a observar la integración, como parte del fenómeno social, político, y como punto de partida para el desarrollo de un país. Aprendiendo juntos, y visualizando en mayor medida historias como éstas, podremos a mirar la inclusión como aporte necesario para miles de chicos, jóvenes y adultos que desean cumplir su pasión.

Quizá lo ideal será juntos mirar la inclusión como objetivo, como llegada para una satisfactoria evolución. Naturalizarla, como apoyo, como sostén y como principio de todo.