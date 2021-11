La frase de Gallardo que preocupa a River por su continuidad

Luego de la victoria con goleada incluida ante Racing por 4 a 0, el entrenador de River le tocó hablar ante los medios de comunicación y le pregunta era obligada: ¿Cuál será su futuro? y luego de su respuesta, el ánimo en el hincha Millonario es agridulce, por la sensación de que se acerca el final de una era gloriosa. Y más con una propuesta formal de irse a dirigir al seleccionado uruguayo.

"Primero quiero aclarar que estoy terminando mi contrato y es la primera vez que mi vínculo se está terminando. Le he dado todo a este club hasta hoy. Es la primera vez, más allá de algún momento de zozobra y de analizar porque esto demanda mucho esfuerzo. Creo que merezco la posibilidad de replantearme porque se necesita estar con mucha energía para seguir. Ahora sí lo voy a analizar, a replantear", confesó el DT.

Y continuó: "El club no merecía que mi cabeza esté en otro lado. No quería ir más allá del deseo de ganar. A partir de ahora, de haber disfrutado, voy a replantearme seriamente seguir porque River merece que alguien está con muchísima energía. El denominador común piensa que podés relajarte, vivir con tranquilidad y no lo vivo de esa manera. No me doy momentos para relajarme porque le estaría haciendo mal al club", dijo en charla con la cadena ESPN.

Consultado sobre cómo será esa decisión final, afirmó: "Más allá de la reflexión que uno tiene que hacer, va a ser toda una decisión.... La que sea será muy difícil. Deportivamente hablando hemos pasado por muchas situaciones, pero personalmente sí puede ser la más difícil", sentenció.

Al River de Gallardo le quedan cuatro partidos. Rosario Central en Arroyito, Defensa y Justicia en el Monumental y Atlético en Tucumán por la Liga Profesional. Y la final con Colón, por el Trofeo de Campeones, el 17 de diciembre.