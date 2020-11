La emotiva carta que Dulko le dedicó a Gago: "Tenés una fortaleza difícil de explicar"

A los 34 años, el futbolista Fernando Gago anunció su retiro, luego de haber superado –al menos- cinco graves lesiones a lo largo de su carrera.

Hasta entonces, el mediocampista se desempeñaba en Vélez Sarsfield, pero, según le confesó a Pablo Cavallero, exarquero de la institución y actual gerente deportivo, su intención por el momento es dedicarse plenamente a su familia.

Y es en este contexto que su esposa Gisela Dulko, extenista y esposa del volante, con quien se casó el 27 de julio de 2011 y tuvo tres hijos (Mateo, Antonella y Daniele), le dedicó una emocionante carta, a través de su cuenta de Instagram.

"Desde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admire como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día. El fútbol era algo totalmente desconocido para mi, hasta que te vi jugar, me enseñaste a entender el deporte y me convertí en una fanática más. Gracias por haberlo dado todo amor. Gracias por haber sido un ejemplo para nuestros hijos", comienza.

Luego, recuerda sus lesiones y lo cataloga como un ejemplo de superación: "Yo vi todas las cosas que hiciste para volver y sinceramente sos indestructible y tenés una fortaleza difícil de explicar, te he visto llorar y gritar de dolor, te he visto completamente roto, y he visto como te fuiste reconstruyendo paso a paso, mes a mes, lesión tras lesión, con esa fuerza de voluntad... ese carácter y principalmente el amor que sentís por la pelota".

Por último, reflexiona: "El fútbol te va a extrañar. Todos vamos a extrañar verte dentro de una cancha. Te felicito porque desde muy chiquito soñaste con ser jugador de fútbol y no solo lograste eso, lograste el cariño y la admiración de muchas personas a lo largo de los años y eso no tiene precio. Te amo mucho".

Retiro virtual

En tanto, el futbolista también se despidió por Instagram, con un sentido descargo y una foto cargada de logros, desde muy pequeño.

"Ahora me encuentro sin problemas físicos, cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado, sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera , por decisión mía, en el momento indicado", remarcó.

Y aseguró que le hubiese gustado comunicarlo de otra forma, "pero por la situación actual que estamos viviendo por la pandemia decidí hacerlo por este medio. El fútbol es mi pasión y lo seguirá siendo siempre".