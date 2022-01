La dura confesión de Rafael Nadal: “Tengo un problema sin solución”

Sin lugar a dudas, uno de los mejores tenistas de la historia, que comparte el récord de triunfos en Grand Slam con Roger Federer y Novak Djokovic (20 títulos). Rafael Nadal, a sus 35 años, da pelea en el Australia Open sin la presencia de sus principales rivales. Luego de su victoria ante Yannick Hanfmann y la clasificación a la tercera ronda, habló de sus problemas físicos y fue contundente.

“Con el escafoides (situado en el vértice del arco interno y parte esencial del esqueleto del pie) partido por la mitad es difícil que la lesión esté olvidada. Esto es una verdad como un templo y no va a estar olvidada por el resto de mi vida”, explicó Rafa en la conferencia de prensa.

Hay que destacar que Nadal viene luchando con lesiones desde hace mucho tiempo. De hecho, su problema es degenerativo y se le manifestó en 2005 cuando tenía 18 años. La enfermedad de Müller-Weiss lo persigue hasta el día de hoy. Sin embargo, eso no le privó ser uno de los tenistas más exitosos de la historia y estar peleando por ser el más ganador.

“Juego porque me hace feliz y porque me motivan los retos. Si llega un momento que el dolor supera todo lo demás, y te quita la ilusión de lograr los objetivos, es el momento de pensar en otras cosas”, comentó el español.

Y agregó que “tengo un problema que no tiene solución ahí abajo. Otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías y eso es lo que estamos intentando. Con lo que tengo no espero que las condiciones para el resto de mi carrera vayan a ser perfectas pero sí que confío en que de manera continuada me deje desarrollar mi actividad profesional”.

Finalmente, sentenció: “Tengo que estar preparado para aceptar lo que pueda ir viniendo en esta vida. No soy muy de pensar en negativo, soy una persona positiva en general e intento ver las cosas pensando que van a ir a mejor”, sentenció el español, quien se enfrentará ante el ruso Karen Lhacahnov por los 16vos del certamen, siempre y cuando su pie izquierdo no le juegue una mala pasada.