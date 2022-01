La Copa Libertadores: la obsesión de Boca y de Benedetto

Desde el 2007 a la fecha, la Copa Libertadores se le viene negando a Boca. Estuvo cerca en 2012 y 2018, cuando cayó en las finales ante Corinthians y River, respectivamente. En este 2022, los cañones nuevamente vuelven a apuntar al torneo continental. Este viernes, Darío Benedetto fue presentado de manera oficial y no esquivó las preguntas sobre la obsesión Xeneize.

"Sabemos muy bien los objetivos que tenemos. El más importante es la Copa Libertadores. Acepto la responsabilidad, no hay problema", respondió el centrodelantero, quien comenzó su segundo ciclo en Boca. El primero, lo tuvo como protagonista entre 2016 y 2019, siendo después de Martín Palermo, el mejor número "9" del club.

En la presentación oficial de este viernes, el presidente del club, Jorge Amor Ameal, acompañado por el integrante del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini, acompañaron a la flamante incorporación "Para nosotros es un orgullo tremendo tener a Darío. Acá falta Román, que fue el artífice de esto", comenzó Ameal.

Fue por esto que el delantero contó como se dio su regreso: "Recibí un llamado de Román el año pasado, donde él me preguntaba qué iba a hacer si se daba mi salida de Francia. Yo le dije que tenía la posibilidad de ir a España, pero cuando vi que no tenía minutos lo llamé. No dudé y no me arrepiento de la decisión que tomé".

Benedetto, además de contar que desea ganar la Copa Libertadores como todos los hinchas, confesó que "la cancha y la gente es lo que más se extraña, fue eso lo que me llevó a querer volver al club".

La séptima conquista es lo que le quita el sueño a cada hincha Xeneize. Repetir lo logrado en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007. Parece difícil, pero no imposible. Desde el club confían en que esta puede ser la oportunidad de la mano de Sebastián Battaglia, el hombre más ganador de la historia del club.