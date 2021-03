La bronca no se va: FADEP siente que le robaron el ascenso

Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) acarició la gloria, pero finalmente y luego de varias decisiones arbitrales polémicas, se quedó con las manos vacías. Y es que Independiente de Chivilcoy le ganó en el día de ayer por 2 a 0, en un encuentro donde el árbitro Nelson Bejas cometió varios errores que terminaron perjudicando a los dirigidos por Matías Minich.

El más escandaloso es el primer gol del partido. Luego de un tiro de esquina, hay una clara posición adelantada de Aguirre que el árbitro y el juez de línea no percibieron. El video del gol se hizo viral, incluso llegando a medios deportivos del ámbito nacional.

También hay que contar que en el primer tiempo se fue expulsado Santiago López, lo cual hizo todo cuesta arriba para el Cóndor. Luego las polémicas fueron más finas, pero siempre terminaron siendo en contra del conjunto mendocino, que se fue muy nervioso y sintiéndose robado. Al menos, así lo expresaron algunos de los futbolistas en redes sociales.

"Hay cosas que uno vio adentro de la cancha que prefiero guardármela. La imágenes son claras... el primer gol mal cobrado, un penal que no nos dieron y de distintas situaciones. Siempre trato de evitar de hablar de los arbitrajes y me gusta opinar de lo deportivo", expresó el entrenador en Ovación, intentando poner paños fríos aunque no podía disimilar su bronca.

Por último, el ex DT de Independiente Rivadavia dijo que "siento mucho orgullo de haber dirigido a este plantel, que supo sobreponerse a varias situaciones adversas durante el torneo. Les dije que salgan con la cabeza en alto y que hicieron un gran torneo. Van a tener oportunidades de jugar más finales", sin tener en claro cuál será su futuro.