La AFA planea un mini torneo para definir los dos ascensos a Primera División

En medio de la pandemia del coronavirus y sin la confirmación del regreso del fútbol de ascenso, tanto Gimnasia y Esgrima de Mendoza como Independiente Rivadavia, ya conocerían su camino en la Primera Nacional.

La AFA, qué dependiendo de la evolución del coronavirus en el país tiene la intención de que vuelva a rodar la pelota en los meses de junio o julio, comenzó a diagramar un boceto para completar la temporada y determinar los dos ascensos a la nueva Liga Profesional.

La idea es jugar series de playoffs con los ocho primeros equipos de cada grupo, donde los cruces quedarían determinados por la actual posición en la tabla. Es decir que los emparejamientos serían 1°A vs 8°B, 2°A vs 7°B, 3°A vs 6°B, 4°A vs 5°B y viceversa, qué se definirá siempre en la cancha del mejor ubicado. Se disputará así hasta la final en ambas llaves y los dos ganadores llegarán a primera división.

De esta manera sólo el Lobo seguiría en competencia, ya que se encuentra ubicado en la séptima posición del grupo 2. En tanto la Lepra quedaría al margen por estar colocado en el puesto 13 de la zona 1, pero sin riesgo de perder la categoría.

El conjunto de Diego Pozo se enfrentaría con Estudiantes de Río Cuarto, dirigido por el mendocino Marcelo Vázquez y el partido de vuelta se jugaría en la ciudad cordobesa.

Así están los dos grupos

Estos serían los cruces

Atlanta – Villa Dálmine

Estudiantes (RC) – Gimnasia y Esgrima

Estudiantes (BA) – Atlético Rafaela

Temperley – Tigre

San Martín (T) – Agropecuario

Defensores de Belgrano – Platense

Sarmiento (J) – Ferro

Deportivo Riestra – Deportivo Morón