Juanfi Garro no se olvida del Tomba: “Lo del Gambarte me emocionó”

A fuerza de goles y de dejar todo en la cancha, Juan Fernando Garro se ganó el corazón de los hinchas de Godoy Cruz desde que debutó en primera hasta que se fue a Huracán de Parque Patricios en 2018. Hoy en el Globo, también es una pieza fundamental y en la jornada de ayer, fue la figura anotando 2 de los 3 tantos que su equipo le propinó a Sarmiento de Junín, por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

En días de mucha emoción en la vida del Expreso por la vuelta al Feliciano Gambarte, muchos exfutbolistas de la institución quisieron saludar al club y a sus hinchas por todo el esfuerzo que hicieron. Y Juanfi no quiso quedarse afuera y ante la consulta sobre qué sintió al ver al Tomba otra vez en su casa, respondió: "Fue algo muy lindo, me emocionó. Todos esperábamos la vuelta de Godoy Cruz al Gambarte. Del partido del domingo solo pude ver el final porque me tocó entrenar, pero miro siempre al equipo, sigo las redes sociales y ver cómo dejaron el Gambarte y el esfuerzo que realizó la gente, es hermoso".

Ante la consulta sobre cómo ve al equipo, luego de campañas irregulares y un promedio complicado para el próximo año, Garro opinó que "duele ver al Tomba en la tabla de los promedios, es un lugar donde no merece estar, debería estar mucho más arriba. No tengo dudas de que va a salir adelante, esto es solo un mal momento, incluso creo que va a volver a clasificar a copas internacionales".

El cariño del hincha de Godoy Cruz hacia Juanfi sigue siendo el mismo desde el día en que dejó el club: "Hay mucha gente que siempre me escribe a las redes. Ayer cuando terminó el partido, varios hinchas me felicitaron por los goles, suelen escribirme para saber cómo estoy y cuándo voy a volver".

Y al respecto, continuó: "Por supuesto que sueño con volver algún día. Siempre lo dije, desde el momento que me fui, las ganas de volver están. Fui en enero cuando estaba de vacaciones para ver a mi familia. Se extraña la tranquilidad de la provincia, la vida en Buenos Aires es totalmente distinta".

En otro extracto de la entrevista, se le consultó al delantero por la muerte de Santiago Morro García en febrero del corriente año. En su voz algo cambió, pero respondió que "fue todo muy triste. No lo podía creer. Le escribí al médico del club para saber si era verdad. Nunca esperás algo así. El Negro era una gran persona, muy querido por todos y en lo personal me ayudó mucho, nos brindó su experiencia, nos potenció a todos. Le voy a estar agradecido siempre. Hasta el día de hoy veo fotos en las redes sociales con él y no puedo entender qué paso".

Finalmente, se dirigió a todos los simpatizantes Bodegueros: "Estoy agradecido eternamente por el cariño que me dan, lo que hace grande a Godoy Cruz es la gente y más en este año tan especial por el centenario. Que lo disfruten y que sigan haciéndole el aguante al club".