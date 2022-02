Juan Martín Del Potro cerca del retiro: "Esto es más una despedida que la vuelta"

Cuando los fanáticos del tenis se ilusionaban con el regreso a las canchas de uno de los mejores tenistas de la historia argentina, el tandilense Juan Martín Del Potro sorprendió en anunciar su inminente retiro de la actividad profesional.

En una conferencia de prensa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, de cara al inicio del Argentina Open, Delpo pidió iniciar la charla con los periodistas y se quebró en llanto antes de dar el mensaje que tenía preparado.



"Todo el mundo esperaba que vuelva al tenis, pero esto será más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y la rodilla me tiene viviendo una pesadilla, el mejor lugar para retirarme era este", expresó Del Potro.

"Hace años que intento alternativas, tratamientos médicos y distintas maneras de solucionar mi problema, pero no lo logro. Quiero vivir como una persona de 33 años sin dolores y no como un deportista profesional, es una decisión difícil, pero la quería comunicar", confesó el tenista, campeón del US Open 2009 y el número tres del planeta.

"Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando, en una cancha. Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo”, dijo.

El tenista no juega al tenis en el circuito desde junio de 2019 debido a una lesión en la rodilla derecha que requirió cuatro cirugías.

Tras casi 1000 días sin jugar, el próximo martes por la noche, debutará ante Federico Delbonis en el Argentina Open 2022, el torneo elegido para retomar su carrera y que también podría ser el que le dé la despedida como profesional.