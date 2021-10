Josh Cavallo, el futbolista que se declaró abiertamente gay

Joshua Cavallo, jugador del Adelaide United de Australia, declaró este miércoles abiertamente que es homosexual, con un sentido mensaje en redes sociales que provocó rápidas reacciones positivas de personalidades de todo el mundo.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde decidió publicar una extensa carta acompañada de un video en donde también aclara su situación sentimental.

De esta manera, Cavallo se convirtió en el primer jugador activo en hacer pública su preferencia sexual. "Hola a todos, aquí Josh Cavallo. Estoy en mi casa en Adelaide. Hay algo personal que debo compartir: soy futbolista y soy gay. De chico, siempre sentí la necesidad de ocultarlo porque estaba avergonzado. Sólo quiero jugar al fútbol y ser tratado con igualdad", comenzó el lateral.

"Estoy cansado de tratar de rendir al máximo de capacidad y vivir esta doble vida, es agotador. Pensé que la gente pensaría en mí de manera diferente cuando se enteraran, que comenzarían a tratarme de manera diferente, que empezarían a decir cosas malas sobre mí o a burlarse de mí. Ese no es el caso. En todo caso, te ganarías más respeto de la gente", reveló Cavallo.

Piqué, Griezmann y Pau Gasol mostraron su apoyo

Tras la noticia, distintas figuras del deporte se manifestaron apoyando la decisión del futbolista australiano. Gerard Piqué escribió: "Oye @JoshuaCavallo, no tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero darte las gracias por este paso que das. El mundo del fútbol está muy atrás y ustedes nos están ayudando a seguir adelante".

Más adelante, el volante argentino Guido Rodríguez se sumó y posteó una historia con una foto de la carta de Joshua, acompañado del mensaje "Libertad y paz mental para cada ser humano".

Además los clubes Barcelona, Liverpool, Arsenal y Juventus expresaron su apoyo para el futbolista a través de sus redes sociales.

Aunque este tabú sigue siendo resonante en el mundo del deporte, muchos atletas y jugadores hablan abiertamente de su situación sentimental y esto alienta a las nuevas generaciones a poder estar tranquilos con la vida que eligieron.

El trágico antecedente de Justin Fashanu

El primer futbolista profesional en contar que era homosexual fue el británico Justin Fashanu, en 1990, y su trágica historia fue replicada en todo el mundo ya que nunca fue aceptado en los estadios y se suicidó en 1998.

En 1981, Justin Fashanu entró en la historia como el primer jugador negro en ser transferido por un millón de libras: lo compró el equipo que era dirigido por Brian Clough, reconocido hasta el día de hoy como uno de los mejores entrenadores que haya tenido el Reino Unido.

Estuvo tres temporadas en Notts County, luego pasó a Brighton & Hove Albion. Una grave lesión en su rodilla fue la excusa que utilizó el club para rescindirle su contrato. Durante seis años, Fashanu no encontró solución para su rodilla y su fama en el mundo del fútbol se iba apagando.

En 1988 Justin viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, para buscar la recuperación de su lesión y alejarse de los problemas que tenía en su país.

Un día de 1990, Justin hizo explotar una bomba que dejó perplejo al ambiente del fútbol y a toda la sociedad inglesa: "Estrella futbolística de 1 millón de libras: SOY GAY", titulaba en su tapa el diario sensacionalista The Sun. En la entrevista, Justin también mencionaba a un miembro del parlamento, al que decía haber conocido en un bar gay y con el que había terminado una noche "en la cama de su piso de Londres". Fashanu, mal económicamente, había cobrado por esas palabras.





Mientras, seguía jugando en clubes menores y se resistía a dar por terminada su carrera.

Hasta que Maryland Mania, en Estados Unidos, marcó el desenlace de su trayectoria como futbolista. Allí no jugó ni un minuto, pero se convirtió en entrenador y parecía que en esa faceta había encontrado un respiro, un poco de paz entre tanto desconcierto.

De todos modos, los últimos meses en Estados Unidos se convirtieron en una pesadilla para Justin. Un nuevo giro en su vida apareció en marzo de 1998: un adolescente de 17 años lo acusó de abuso sexual. La edad aceptada en Maryland para las relaciones sexuales era 16 años en esa época, pero todo acto homosexual era ilegal, por lo que Fashanu fue acusado de abusador.

Por miedo a ser capturado por las autoridades y para evitar que se lo sometiera a un juicio, se escapó nuevamente hacia Inglaterra. Dos meses después de las acusaciones en su contra, el 2 de mayo de 1998 y a los 37 años, su cuerpo fue hallado ahorcado en un garaje en Londres.

Dejó una nota en la que insistía con su inocencia: decía que la relación con quien fue su denunciante había sido consensuada. "Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida; al final en él encontraré la paz que nunca tuve", rezaba la carta.

Meses después de su suicidio, se demostró que no existía ninguna orden de detención para el exjugador y que la policía estadounidense había abandonado el caso por falta de pruebas.