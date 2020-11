El golfista John Rahm se hizo viral con un hoyo en uno imposible en el día de su cumpleaños

“No puedo mentir, me siento muy confiado” fue la declaración del segundo mejor jugador de golf del mundo tras impresionar a todo el mundo del deporte con un tiro magistral. Y es que si uno mira la jugada no tarda mucho en entender que la autoestima de Rahm en la víspera del Grand Slam más importante de ese deporte no es para menos.

Como se puede ver en el video, que ya lleva millones de reproducciones en medios de comunicación y redes sociales, el deportista apostó por un fuerte golpe al ras del lago que separaba su posición del green, logrando un preciso "efecto sapito" sobre el agua, para luego dibujar una curva perfecta en dirección al hoyo.

Ver para creer:

Este año, John Rahm dirá presente por cuarta vez en el Masters de Augusta cuyo trofeo se le ha negado hasta el momento, siendo el cuarto puesto en 2018 su mejor posición en el emblemático torneo.

“He estado trabajando y jugando bien al golf. Espero que algo especial suceda este fin de semana”, arriesgó, con plena confianza en sí mismo de cara al inicio del Grand Slam.