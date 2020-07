Joan Juncos se vuelve a poner la del Globito lasherino

"Si bien yo salí de Godoy Cruz, Huracán es un club del cual me encariñé demasiado y me hacen sentir como en mi casa, eso se valora muchísimo". Joan Juncos, se expresaba así luego de volver a convertirse nuevamente en jugador de Huracán Las Heras.

"Tenía la chance de Huracán, una también del Federal A y otra de la Primera Nacional. Pero la del Nacional B había que esperar un tiempo, si bien el técnico me dijo que me quería después puede que te dejen colgado. Y con mi señora embarazada, lo más firme es quedarme en Mendoza por mi familia”, sostuvo Joan quien viene del Real Potosí.

"Estoy en edad de hacer un buen torneo y si te quieren de otra categoría ese llamado puede volver a llegar", expresó el futbolista.

Sobre su nuevo vínculo con el Globito contó que el presidente Rafael Giardini deseaba contar con él y dio detalles de como se posibilitó su llegada. “Los dirigentes nos dan dos propuestas, una por si se juegan los playoffs directamente y otra por si es todos contra todos".

"Es un básico por mes y después cuando se reanude el torneo es por partido. Se hace así para no sacarle provecho al club, no es el mismo contrato de antes pero se entiende por el contexto. No está bueno aprovecharse de las necesidades del club, que necesita incorporar para armar un equipo competitivo", reconoció

"Por lo que nos dicen no tienen en claro cómo seguirá el torneo, por eso se firma con dos alternativas", aseguró el atacante.

El Monito puso la firma y de esta manera vuelve a vestir la casaca Alba de Las Heras.