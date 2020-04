Jesús Méndez: "No merecía retirarme así"

Es el único mendocino en haber defendido los colores de tres de los cinco grandes del fútbol argentino (River, Boca e Independiente). Además, fue convocado por Diego Armando Maradona cuando fue entrenador de la Selección argentina. Méndez logró lo que muchos sueñan pero pocos alcanzan.

Sin embargo un golpe fuerte, de esos que suele dar la vida, lo hizo repensar su futuro. En 2015 se suicidó su único hermano varón (Daniel) y sus ganas de continuar siendo futbolista profesional, se fueron apagando de a poco. Fue en 2018, tras no ser tenido en cuenta por Gabriel Heinze en Vélez, que decidió ponerle punto final a su carrera.

Luego de anunciar su retiro a principios de 2019, el Deportivo Maipú puso los ojos en él y le ofreció un contrato. Tras meditarlo un tiempo con su familia, las ganas de ponerse los botines volvieron, y Méndez recuperó su sonrisa. El Cruzado, con la experiencia de Jesús, sueña con el ascenso a la Primera Nacional.

En plena cuarentena, el rivadaviense de 35 años dialogó con El Ciudadano desde la finca de su padre: “Acá tengo mi lugar para seguir entrenando y continuar en ritmo como nos han pedido de Maipú. Hay que cuidarse. Es preocupante lo que está pasando en el mundo entero, confío en Dios de que todo se va a pasar pronto”.

Ante la consulta sobre en qué momento los agarró la suspensión del fútbol por el coronavirus, analizó: “Nos agarró en un buen momento, terminamos muy bien en el último partido, igualando ante Desamparados, donde estábamos con uno menos. Estamos primeros y esperando qué va a suceder con el campeonato”. Y agregó: “Estoy muy feliz por cómo me han recibido en Maipú. Me encontré con un grupo muy humilde, sencillo y los días de trabajo son muy lindos. Disfruto el día a día y extraño a mis compañeros”.

Cuando en febrero de 2019 decidió retirarse del fútbol profesional, estaba muy convencido de su decisión. Sin embargo, diez meses después aceptó el ofrecimiento del Deportivo Maipú. Jesús confesó: “Los dirigentes de Maipú no anduvieron con vueltas. Me ofrecieron algo serio y acepté volver. Creo que no merecía retirarme así, de la manera que lo había hecho. Tenía la cabeza quemada por mi último paso en Vélez, pero quería jugar un tiempo más”.

Méndez suele mirar hacia atrás y disfrutar de la carrera que tiene, siendo un privilegiado por las camisetas que vistió. “La verdad es que no podría elegir un recuerdo solo. Estoy muy contento por la carrera que tengo, cumplí todos mis sueños. Tenemos un grupo de Whatsapp con mis excompañeros de River de la categoría 84 y siempre compartimos fotos de nuestra niñez. Es lindo ver el camino que uno recorrió. Más no le podría pedir a Dios”.

En más de una ocasión confesó ser hincha de Boca y que Juan Román Riquelme es uno de sus ídolos. Al respecto, acotó: “Hablo seguido con Román. Me pone muy feliz que haya arrancado tan bien en su nueva función, ya que lograron la Superliga. Me alegro mucho por él, por su grupo de trabajo y también por Ameal, que es otra gran persona. Les deseo lo mejor para ellos y para Boca”.

Finalmente se refirió a Esteban Andrada, el arquero mendocino oriundo de San Martín, quien fue elegido como el mejor portero de la Superliga: “Sé del lugar donde ha salido, sé la clase de persona que es y se merece todo lo que le está pasando. Cuesta mucho salir de una provincia y hacer una carrera como la que está haciendo Andrada. La vida del futbolista es sacrificada”, cerró.

