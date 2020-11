Javier Mascherano anunció que se retira del fútbol

Javier Mascherano anunció hoy su retiro del fútbol tras la derrota de Estudiantes ante Argentinos Juniors y dijo que fue una decisión meditada "porque en este tiempo" pospandemia "sentía que ya no podía".



"Uno no elije los momentos para retirarse, pero creo que para mí éste es lo mejor. Fue raro, porque en este tiempo después que volvimos, sentí que ya no podía", confesó Mascherano.



El excapitán de la selección hizo el anuncio en conferencia de prensa y destacó que "no tiene nada que ver el resultado de hoy (0-1). Le agradezco a Estudiantes que me dio la posibilidad de retirarme como quería, jugando en mi país".



En un breve contacto virtual y sin preguntas, sentenció que para él "hoy se terminó una etapa como jugador profesional".

Argentinos, con un golazo de Batallini, le ganó a Estudiantes en La Plata

Argentinos Juniors, con un golazo de Damián Batallini en el segundo tiempo venció 1 a 0 a Estudiantes en La Plata, que sigue sin ganar en la Copa Liga Profesional y en el ciclo de Leandro Desábato como entrenador.



El primer tiempo tuvo un flojísimo nivel, donde Estudiantes tuvo una situación muy clara a los 5 cuando Ángel González asistió a Leandro Díaz que se demoró para definir y su remate lo tapó Elías Gómez.



El partido se jugó lejos de los arcos hasta que a los 29 con el arco a su disposición López de cabeza desperdició un buen centro de Batallini.



Argentinos tuvo dos más. A los 32 Batallini habilitó a Gómez y el remate se lo sacó Andújar en el primer palo. Un minuto más tarde quedó mano a mano Colman y otra vez ganó el arquero.



En el complemento en el incio Lucas Rodríguez tuvo un mano a mano y la pelota se fue cerca del palo derecho de Chaves. A los 10 Hauche probó a Andújar que respondió bien.



Al promediar el segundo tiempo un tiro de Diego García que Chaves sacó al corner y a los 27 un córner a favor del local mals ejecutado provocó un contragolpe con Coronel que cambió de frente para Batallini, que se acomodó y clavó un derechazo inatajable para el capitán albirrojo.



Estudiantes nunca reaccionó y se volvió a quedar con las manos vacías.

Huracán derrota a Gimnasia en un vibrante partido y es líder de la zona 6

Huracán derrotó hoy a Gimnasia y Esgrima La Plata por 3 a 2, como local, en un vibrante y cambiante partido de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional y se adueñó de la punta de la zona 6.



El "globo" empezó en desventaja por el gol del paraguayo Víctor Ayala (5m. PT), luego lo dio vuelta con los tantos de Adrián Arregui (37m. PT) y Andrés Chávez (15m. ST), Gimnasia lo empató a través de Eric Ramírez (22m. ST), pero Nicolás Cordero (36m. ST) convirtió el gol del triunfo del local en el estadio Tomás Adolfo Ducó.



El equipo dirigido por Israel Damonte alcanzó los siete puntos y se convirtió en el líder de la zona 6, mientras que Gimnasia quedó como escolta, con cuatro unidades.



En su primer partido como local, Huracán mantuvo su paso firme en el torneo y con un equipo renovado se ilusiona con avanzar a la fase de ganadores de la Copa de la Liga Profesional.

Los de Damonte volverán a ser el locales el próximo sábado a las 19.20 ante Vélez Sarsfield.

Gimnasia perdió el invicto en su primera salida del Bosque y buscará recuperarse el domingo cuando visite a Patronato en Paraná.

Independiente igualó sin goles con Defensa y Justicia

Independiente no pudo con Defensa y Justicia e igualó sin goles, en Florencio Varela, por la tercera fecha del grupo 2, que lidera con 5 puntos, en la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

Partidos del Lunes

Este lunes cierran la tercera fecha de la Liga Profesional del Fútbol argentino Vélez Sarfield con Patronato desde las 19:00 horas, mientras que a las 21:15 horas Colón se enfrenta a Rosario Central.