Independiente Rivadavia se expresó tras las publicaciones de Pujol

Arde el día a día de Independiente Rivadavia. Cuando parecía que la calma había llegado con la nueva dirigencia, el sábado a la noche en vísperas de un nuevo cumpleaños del club, los festejos terminaron en tragedia ya que se produjo la muerte de un simpatizante Azul (Gabriel Videla). A posterior, el club decidió suspender su cena aniversario y en los últimos días, Jorge Pujol, vicepresidente de la institución, hizo responsable al gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, por el hecho en cuestión.

Pujol utilizó su Twitter personal para decir que “esperamos que el Gobernador o su ministro nos expliquen lo que pasó con la balacera ocurrida el sábado al lado del Mendoza Tenis Club, con la desgracia del fallecimiento de una persona", además que “responsabilizamos directamente al Gobernador Suarez por cualquier agresión que sufra nuestro Club CSIR sus empleados, socios, simpatizantes y miembros de la Comisión Directiva. Conflicto de más de un año y la violencia no para”.

Tras el revuelo que generaron estas publicaciones, el club Independiente Rivadavia utilizó sus redes sociales oficiales para desligarse de las declaraciones de Pujol. “Ante las expresiones vertidas por el Dr. Jorge Pujol, vicepresidente de nuestra institución, manifestamos que las mismas han sido realizadas en forma personal, opiniones que no se corresponden con las las de las institución”, inicia el comunicado, que intentaba poner paños fríos.

Finalmente, Pujol volvió a utilizar su perfil de Twitter para ratificar su postura: “Ratifico, hago responsable al Gobernador Suarez por cualquier agresión que puedan sufrir los ciudadanos simpatizantes del Club Independiente Rivadavia, fruto del mal manejo de la inteligencia policial. Al respecto, mis opiniones siempre fueron personales”.

El último ídolo del club no será tenido en cuenta

Como bonus track, en el plano deportivo el hincha de Independiente Rivadavia no recibió de buena manera la noticia de que Cristian “Pity” Aracena no será tenido en cuenta por Marcelo Straccia. El arquero ha sido el capitán y la gran figura del equipo en los últimos certámenes, pero el cuerpo técnico no lo utilizará para el próximo campeonato, por lo cual le comunicaron que vaya buscando una nueva institución. La Lepra sigue sin poder encontrar paz.