Independiente, Gimnasia y Maipú iniciaron sus pretemporadas

Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, y el Deportivo Maipú comenzaron la pretemporada de cara al año futbolístico que se avecina. Un 2022 clave, ya que los tres tienen distintos desafíos.

En el Bautista Gargantini, la Lepra puso primera a las órdenes de Gabriel Gómez. Las caras nuevas en la institución Azul fueron Diego Tonetto (ex Maipú), Lucas Algozino (Güemes de Santiago del Estero), Hernán Rubén (Defensores de Villa Ramallo), Valentín Perales (Deportivo Morón), Zules Caicedo (ya estuvo en el club en el 2019 y fue dirigido por el entrenador Gabriel Gómez), Gustavo Turraca (Los Andes), Leandro Finochietto (Argentinos Juniors), Pablo Cortizo (Club Atlético Brown), Norberto Ezequiel Vidal (ex San Martín de San Juan), Joaquín Vivani (ex Sarmiento) y Eladio Ramos (colombiano ex La Catedral, y San Martín de Burzaco).

Los futbolistas se sometieron a los hisopados y todos dieron negativos. No estuvo en la práctica que se realizó este lunes por la mañana Mauro Maidana, quien volverá al elenco del Parque tras jugar en All Boys. Mientras que Luciano Cheche Sánchez y Lucas Ambrogio, se sumarán en los próximos días. Tampoco se entrenó Enzo Martínez, quien se recupera de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En el Víctor Antonio Legrotaglie, Gimnasia y Esgrima arrancó de la mano de su entrenador, Diego Pozo. El DT contó con la presencia de su primer refuerzo, el defensor Emanuel Del Bianco. Tiene 24 años, es lateral izquierdo y proviene de Ferro de La Pampa.

Estos fueron los futbolistas que estuvieron en el comienzo de los trabajos: Diego Mondino, Tomás López, Joan Juncos, Ramón Lentini, Nicolás Romano, Tadeo Marchiori, Brian Zabaleta, Federico Cordero, Ulises Guakinchay, Franco Meritello, Santiago López, Sebastián Giovini, Alejo Tello, Benjamín Ortiz, Leandro Ciccolini, Alessandro Riep, Ismael Cortez, Lucas Leguizamón, Oscar Garrido, Tomás Giménez, Franco Carrasco, Brian Andrada y Brian Alferez.

Por último y con Juan Sara al mando del plantel, Deportivo Maipú también dio el puntapié inicial para el año que se avecina. En el Cruzado, se destacó la presencia de los dos nuevos refuerzos: Bruno Nasta y Cristian Oyola.

Nasta fue el último goleador del Federal A en el 2021 vistiendo la camiseta de Huracán Las Heras. Regresa a la Fortaleza y firmó su vínculo por un año, con opción a compra. Mientras que Oyola es un lateral izquierdo proveniente de Racing. Selló su contrato por tres temporadas.