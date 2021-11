Incidentes en HLH: "Los tiros habrían venido del exterior del estadio"

Luego de los graves incidentes que se registraron en durante la tarde del domingo en las inmediaciones de la cancha de Huracán Las Heras, donde fue baleado en la axila el director técnico de Ferro Mauricio Romero. El Director General de la Policía de Mendoza Roberto Munives dio detalles sobre los avances de la investigación.

El encuentro entre Huracán Las Heras y Ferro de General Pico fue suspendido a los 31 minutos del complemento al generarse disturbios con armas de fuego que involucró a la hinchada: “El hecho está en el proceso de esclarecimiento, inicialmente se aprehendieron a 8 personas para saber qué grado de vinculación tenían con lo sucedido", indicó Munives en declaraciones en FM 91.7.

Y agregó: "Posteriormente se detuvo a una novena persona, que sí estaría con algunos elementos probatorios que pudiesen estar vinculados con los disturbios, se realizan pericias para determinar la presencia o no de pólvora en sus manos y de ser así, conjuntamente con testimonios y videos aportados por simpatizantes, podremos vincular a este sujeto con los hechos repudiables que tuvimos el domingo".

Munives especificó que "tanto de la requisa como la inspección del estadio no se encontraron armas, también queda en claro que no hay ningún testigo que diga que hubo tiros dentro del estadio, al menos yo que haya tenido contacto hasta este momento, no hay nadie que relacione los hechos dentro del estadio".

Con respecto a la hipótesis que manejan sobre cómo fue herido el técnico visitante, Minives indicó: "Todo parece indicar que habría ingresado por el ángulo de las tribunas, entre el costado noroeste, igualmente eso también está siendo investigado para dar respuestas”.

El jugador Bruno Nasta trataba de estar junto a su pareja e hija que se encontraban en la tribuna

Sanción para la institución

Lo sucedido en el estadio General San Martín fue un hecho sin precedentes por lo que el club podría sufrir una durísima sanción no solo por parte de las autoridades mendocinas, sino por parte del Consejo Federal de AFA ,que tiene a su cargo la conducción del fútbol del interior del país.

Con respecto a la medida que tomará la provincia, Munives adelantó que "seguramente será sancionado, pero es prematuro decir qué tipo de medida se adoptará, lo más importante es saber el grado de vinculación del hecho delictivo en sí con la organización del encuentro futbolístico o que tuviese algún tipo de responsabilidad la dirigencia o el club Huracán Las Heras".

Y continuó: “Así con los elementos y testimonios hasta este momento, no pareciera que hubiese vinculación directa con el encuentro de fútbol, más parece un hecho delictivo externo que una cuestión del interior de la cancha, que por cierto, los testimonios dicen que tanto el operativo como el encuentro futbolístico se venía desarrollando perfectamente".

Munives aclaró que deben "seguir trabajando para determinar si fue simplemente un hecho delictivo común dentro o en el marco de un encuentro futbolístico o tiene algún grado de vinculación en las disputas internas de un conjunto de personas inadaptadas" y recalcó que "por el momento, no hay elemento que vincule el interior del estadio con la parte externa".

La salud de Mauricio Romero

El técnico de Ferro de General Pico sufrió la herida en la axila izquierda, sobre su estado de salud Munives manifestó que "se le realizaron las curaciones correspondientes y se lo llevó a la Comisaría 36 donde hizo la denuncia".

Y para tranquilidad de todos, "cerca de las doce todo el plantel en colectivo se retiró del hotel donde estaba alojado con destino La Pampa", especificó.

Guerra de barras

Sobre las diferencias que existe desde hace año entre barras de dos facciones, la conocida barrio 20 de junio y del barrio Ameghino, Munives expresó que "se han venido realizando allanamientos, si me pregunta si son suficientes coincido que no, se debería seguir trabajando sobre ese punto, realizando allanamientos, deteniendo a las personas".

Y amplió: "Pero dentro del plano de los delitos comunes en general y el secuestro de armas, que en los últimos 5 años se han retenido prácticamente 12 mil armas en Mendoza, indudablemente que sigue habiendo armas en poder de esta gente y hay que seguir trabajando para darnos una provincia de Mendoza más segura y no tan violenta como ocurrió este domingo".