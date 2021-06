Imparable: Novak Djokovic es el gran campeón de Roland Garros

Novak Djokovic volvió a demostrar este domingo por qué es el número uno del tenis mundial, al consagrarse como el gran ganador de nada menos que Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que hasta ahora había ganado solo una vez en 2016.

El serbio enfrentó una batalla intensa con Stéfanos Tsitsipás (5) y ambos dieron un espectáculo en la final parisina durante 5 sets. Si bien el griego no se la hizo fácil, finalmente Nole se impuso por 6-7 (6-8), 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en poco más de 4 horas.

A los 34 años y después de vencer al 13 veces campeón de Roland Garros Rafael Nadal (3), en una histórica semifinal, Djokovic logró reponerse tras empezar dos sets abajo. A partir de ahí el juego estuvo parejo y sin duda mostró el mejor nivel del tenis actual.

Con una apasionante final en la que ambos tenistas tuvieron puntos para aplaudir y diversos drop shot que dejaron sin aliento al público, el serbio conquistó su 19° título de Grand Slam.

Ahora quedó a solo uno del récord de 20 títulos que comparten Roger Federer y Nadal, con quienes integra un trío de jugadores que cambiaron la historia del tenis. Se espera que próximamente los iguale.

Por su parte, Tsitsipás no logró coronarse como el campeón del torneo, pero su desempeño no fue para nada menor, sino todo lo contrario. El tenista de 22 años estuvo al nivel de su rival, pero no pudo sostener su gran arranque teniendo en cuenta la calidad de Djokovic y, sobre todo, su experiencia, lo que le jugó un gran punto a favor.

Sin embargo, otro logro del griego llamó la atención: pudo llevar una final a 5 sets después de 17 años. Hasta ahora, la última había sido la definición argentina entre Gastón Gaudio y Guillermo Coria en 2004. Fue la primera final de Grand Slam del joven deportista, pero no será la última. Le espera un recorrido de excelencia.