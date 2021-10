Impactantes declaraciones: el duro momento personal de Scaloni

Luego del triunfo del Seleccionado por 1 a 0 ante Perú, el director técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni, confesó que no atraviesa "una situación familiar buena", lo que le impide "pensar en el Mundial (Qatar 2022)".

El combinado que dirige Scaloni, quedó a un paso de la clasificación después de la reciente triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

"No estoy para pensar en el Mundial; no me interesa en absoluto. Lo primero que quiero es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia", dijo el DT argentino en un fragmento de la conferencia de prensa virtual luego del triunfo del equipo argentino por sobre el peruano en el Monumental.

"No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial, me quiero ir, fueron muy duros estos meses. No quiero saber más nada, hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante", admitió Scaloni.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina?

Argentina volverá a disputar un encuentro por Eliminatorias, el próximo mes. El 11 de noviembre la Albiceleste se medirá nuevamente ante Uruguay en Montevideo, y el 16 con Brasil en San Juan.

En esa doble fecha el equipo que conduce Lionel Scaloni fuera de la cancha y que capitanea Lionel Messi dentro de ella, buscará asegurar su boleto a la próxima Copa del Mundo.

Argentina, su alta eficacia y varios partidos sin perder

La conducción de Scaloni y el desempeño del plantel en cada encuentro deportivo, han marcado una alta cifra de partidos acumulados sin perder: 25 en total.

Para la suma fueron tenidos en la cuenta, amistosos, los Copa América y Eliminatorias Sudamericanas.

La cifra se logró luego del cierre de la 12da. fecha de la clasificación para Qatar 2022.

Argentina busca estirar esta racha. ¿Hasta dónde llegará?